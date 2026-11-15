Sinaloa ha ejercido hasta 91% de los fondos federales de seguridad de 2026

Entre 90 y 91 por ciento de los recursos federales destinados a seguridad pública en Sinaloa durante 2026 ya fueron ejercidos, informó Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El funcionario señaló que, a pocas semanas de concluir el año, las dependencias se encuentran en la etapa final de ejecución presupuestal, con algunos proyectos todavía pendientes de realizarse.

“Llevamos un avance de la ejecución del fondo 2026, cercano al 90, 91 por ciento”, indicó.

Explicó que entre los compromisos que permanecen pendientes se encuentran algunos servicios y contratos de mantenimiento de equipos utilizados por las instituciones de seguridad, cuyos periodos de vigencia están próximos a concluir.

“Lo que nos resta del año ya básicamente es para terminar de ejecutar algunos proyectos que no se han ejecutado, muchos de ellos son pólizas de mantenimiento de distintos equipos que están apenas por vencerse e iniciaremos los procedimientos para renovarlos”, detalló.

Jenny del Rincón no precisó el monto exacto que representa el porcentaje ejercido ni cuánto dinero permanece pendiente de aplicación.

El titular del Secretariado Ejecutivo agregó que los fondos federales de seguridad mantienen fórmulas de distribución establecidas y están destinados principalmente al mantenimiento y fortalecimiento de las corporaciones policiacas y de investigación, así como de otras dependencias que tienen acceso a estos recursos.