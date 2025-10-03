Sinaloa impulsa justicia cívica para prevenir conflictos y fortalecer la paz social

CULIACÁN._ Con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de los 20 municipios de Sinaloa, se llevó a cabo el primer foro sobre justicia cívica en Sinaloa, organizado por el Centro Estatal de Prevención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El encuentro tuvo como objetivo analizar, dialogar y reflexionar sobre cómo este modelo puede prevenir conflictos y evitar que se conviertan en delitos mayores.

El foro, titulado “Justicia Cívica, una vía para la construcción de paz en Sinaloa”, contó con la participación de expertos de reconocimiento nacional e internacional: María Antonieta Maltos Rodríguez, Laura Hernández Chávez y Bernardo María León Olea, quienes expusieron los principios de la justicia cívica, la justicia restaurativa y la mediación como herramientas clave para atender conflictos entre la ciudadanía y fortalecer la prevención de delitos y violencia.

El evento estuvo dirigido principalmente a autoridades municipales, incluyendo secretarios de ayuntamientos, directores de Seguridad Pública, coordinadores de tribunales, jueces de barandilla y secretarios ejecutivos de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, quienes dialogaron sobre la importancia y características de la justicia cívica.

Al inaugurar el foro, el secretario ejecutivo del SESESP, Ricardo Jenny del Rincón, señaló que la justicia cívica permite atender de manera ágil faltas administrativas, conflictos comunitarios y conductas que, aunque no constituyen delitos, afectan la paz de la ciudadanía.

Destacó además el papel de la mediación, clave para disminuir tensiones y reconstruir relaciones; y la cultura restaurativa, que busca reparar el daño a las víctimas y restaurar relaciones humanas en lugar de centrarse únicamente en el castigo.

Con la implementación de este esquema, el Gobierno del Estado busca mejorar la convivencia ciudadana y consolidar la paz social.

Algunos municipios ya aplican acciones de justicia cívica, con acompañamiento constante del SESESP como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.