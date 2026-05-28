$!Sinaloa Incluyente AC rechaza propuesta del PAN contra transiciones de género en menores

“Con un proceso que garantice que esta transición que se va a iniciar o este seguimiento tiene que ser acompañado por profesionales, o sea, no es de un capricho que se le va a ocurrir a algún menor de edad y va a ir a consumir cualquier tipo de medicinas o se va a modificar su cuerpo, eso es totalmente falso y me parece muy perverso que se quiera tratar de manipular la información”, expresó.

Comentó que el tema de la transición de género es bastante amplio y no puede llevarse de manera repentina o deliberada, por lo que no es un proceso sencillo de realizar.

Desde el colectivo, Tiago Ventura mencionó que se trata de una iniciativa que podría tener otros fines y no necesariamente una verdadera preocupación por las y los menores de edad.

El colectivo Sinaloa Incluyente A.C. se pronunció sobre la iniciativa del grupo parlamentario del PAN para prohibir los procedimientos de transición de género en niñas y niños en Sinaloa.

Asimismo, señaló que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN no debería unir conceptos como identidad de género y procedimientos médicos, ya que no todas las personas trans desean someterse a cirugías de transición.

“Pero sí quiero recalcar mucho que las personas no necesitan muchas de una intervención quirúrgica para sentirse diferentes o quienes quieren ser, pues esto es algo que son casos muy particulares, qué tal vez vemos en los medios de comunicación porque son los más visibles, pero no, no todas las personas trans necesitan hacerlo”, señaló.

Tiago Ventura explicó que para realizar una transición de género se necesita principalmente una preparación mental y que este tipo de procesos deben estar autorizados tanto por madres, padres o tutores, como por el o la menor de edad.

Agregó que incluso el cambio de género en las actas de nacimiento ya está aprobado y autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues indicó que no todo se trata de cambiar de sexo a través de una cirugía, sino también de otros procedimientos.

Aun así, dijo que incluso para estos procesos se requiere preparación.

Sobre la iniciativa, destacó que es preocupante que diputadas y diputados utilicen estos temas para generar controversia o bien obtener beneficios políticos.

“Creo que es solamente para generar el ruido político o ruido mediático y usar nuevamente porque no es la primera vez que lo hacen a este tema y a los menores de edad para ganar adeptos o levantar un tema entre comillas falsamente polémico, porque pues esto ya está determinado por la Suprema Corte”, enfatizó.

Tiago Ventura también comentó que, de manera personal, considera que las transiciones totales de género deberían realizarse después de los 18 años; sin embargo, aclaró que esto no significa que no puedan existir casos distintos, ya que depende mucho del contexto en el que viva el o la menor y de que realmente pase por todas las fases del proceso de preparación.

Desde Sinaloa Incluyente hicieron un llamado a la sociedad para hablar y generar conciencia sobre este tema, así como para respetar las decisiones, oportunidades y derechos de la comunidad LGBT.