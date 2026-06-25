Sinaloa Incluyente concluye actividades del Pride 2026 con agenda de derechos humanos y bienestar comunitario

Con una serie de actividades enfocadas en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y el bienestar emocional de las poblaciones LGBTIQANB+, Sinaloa Incluyente A.C. cerrará las actividades del Pride 2026 en la entidad.

La organización informó que durante los próximos días llevará a cabo conferencias, una firma de convenio de colaboración y un taller especializado, acciones que buscan consolidar una agenda de incidencia social y promoción de la igualdad.

Las actividades iniciarán este jueves 25 de junio con la conferencia “ECOSIG y crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual y de género”, organizada por la Escuela Nacional de Formación Judicial en su sede Culiacán.

En este espacio participará Tiago Ventura, presidente de Sinaloa Incluyente, quien abordará los desafíos relacionados con el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.

Posteriormente, el viernes 26 de junio se realizará en el Congreso del Estado la conferencia magistral “La violencia y discriminación como paradigmas: desafíos para la defensa de los derechos LGBTTTI en México”, impartida por Amaranta Gómez Regalado y moderada por Tiago Ventura.

El encuentro busca generar diálogo con representantes del Poder Legislativo sobre los retos que enfrentan estas poblaciones en materia de inclusión y no discriminación.

Como parte de la agenda institucional, el lunes 29 de junio la asociación formalizará un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas orientadas a la promoción de la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

Las actividades concluirán el martes 30 de junio con el taller virtual “Salud Mental Incluyente”, bajo el lema “Cuidar(se) también es orgullo”.

La organización destacó que este espacio busca brindar herramientas de autocuidado y acompañamiento emocional, ante los desafíos que enfrentan muchas personas de la diversidad sexual y de género, entre ellos la ansiedad, la depresión y distintas formas de violencia psicosocial.

Sinaloa Incluyente señaló que el Pride va más allá de las celebraciones públicas y se construye mediante la formación, la incidencia política, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento comunitario.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar promoviendo acciones para garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género.