$!Sinaloa Incluyente cuestiona falta de consulta en iniciativa de ley LGBT

El colectivo Sinaloa Incluyente reconoció la importancia del proyecto de Ley para el Reconocimiento, Protección y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Sinaloa, pero pidió que antes de aprobarlo se consulte a la comunidad y a las organizaciones civiles.

A través de un comunicado, señaló que contar con una legislación que establezca obligaciones para las instituciones puede ayudar a combatir la discriminación y garantizar el acceso a los derechos de las personas LGBT.

Sin embargo, cuestionó la forma en que fue elaborado el proyecto, al señalar que, de acuerdo con su seguimiento, las Diputadas que presentaron la iniciativa no consultaron previamente a asociaciones civiles ni grupos de activistas de Sinaloa.

“Consideramos grave esta omisión: se debe legislar escuchando las necesidades de las poblaciones LGBT, especialmente de quienes enfrentan violencia, exclusión y obstáculos para acceder a servicios públicos”, señaló el colectivo.