$!Sinaloa Incluyente cuestiona falta de consulta en iniciativa de ley LGBT

El colectivo Sinaloa Incluyente reconoció la importancia del proyecto de Ley para el Reconocimiento, Protección y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Sinaloa, pero pidió que antes de aprobarlo se consulte a la comunidad y a las organizaciones civiles.
A través de un comunicado, señaló que contar con una legislación que establezca obligaciones para las instituciones puede ayudar a combatir la discriminación y garantizar el acceso a los derechos de las personas LGBT.
Sin embargo, cuestionó la forma en que fue elaborado el proyecto, al señalar que, de acuerdo con su seguimiento, las Diputadas que presentaron la iniciativa no consultaron previamente a asociaciones civiles ni grupos de activistas de Sinaloa.
“Consideramos grave esta omisión: se debe legislar escuchando las necesidades de las poblaciones LGBT, especialmente de quienes enfrentan violencia, exclusión y obstáculos para acceder a servicios públicos”, señaló el colectivo.
Sinaloa Incluyente consideró que una propuesta que busca atender las necesidades de esta población debe incluir su participación desde la elaboración del proyecto, mediante un proceso de diálogo abierto y documentado.
Entre los puntos que pidió revisar se encuentra la definición de algunos conceptos, particularmente el término “prevención”, al considerar que la redacción actual podría generar interpretaciones que relacionen la diversidad sexual con condiciones físicas, intelectuales, mentales o sensoriales.
También pidió establecer un presupuesto suficiente y verificable para acciones como capacitación, tratamientos y acompañamiento jurídico y psicológico, así como justificar técnicamente el impacto económico de la propuesta.
Otro de los planteamientos es aclarar las responsabilidades de las instituciones, principalmente de Seguridad Pública, Fiscalía y autoridades encargadas de atender a víctimas, en temas como investigación y reparación del daño.
“La falta de consulta y la intención de avanzar con estas deficiencias nos llevan a cuestionar si existe un apuro por presentar trabajo legislativo antes que un compromiso con construir una norma eficaz”, continúa el comunicado.
Sinaloa Incluyente pidió abrir un proceso de consulta en el que participen organizaciones y personas de la comunidad LGBT antes de que la iniciativa avance en el Congreso del Estado.