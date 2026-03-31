Sinaloa Incluyente exige visibilidad y derechos para personas trans en el Estado

En el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora este 31 de marzo, la organización Sinaloa Incluyente AC emitió un posicionamiento en el que coloca en el centro de la discusión pública a las personas trans en el Estado y subraya las condiciones de desigualdad que aún enfrentan.

A través de su pronunciamiento, la asociación destacó que la visibilidad no debe entenderse únicamente como un acto simbólico, sino como una herramienta fundamental para exigir derechos y garantizar condiciones de vida dignas.

En ese sentido, advirtió que en Sinaloa persisten problemáticas estructurales que afectan a esta población, como la discriminación, la exclusión y la falta de políticas públicas efectivas.

“La visibilidad no es solo reconocimiento simbólico: es una herramienta para exigir derechos, acceso a la salud, educación, empleo y una vida libre de violencia”, señaló la organización en su mensaje.

Sinaloa Incluyente AC enfatizó que, pese a avances en el reconocimiento de derechos en otros contextos, en la entidad la deuda con las personas trans continúa siendo evidente.

Entre los principales rezagos, mencionó la limitada implementación de políticas que garanticen el acceso equitativo a servicios de salud, oportunidades educativas y laborales, así como la ausencia de estrategias integrales para erradicar la violencia y la discriminación.

En el documento, la organización también hizo un llamado a no perder de vista que la visibilización implica reconocer las carencias y omisiones institucionales que aún prevalecen.

“Visibilizar también es señalar lo que falta”, expresó.

Sinaloa Incluyente AC reiteró que no puede hablarse de igualdad plena mientras existan sectores de la población que permanecen en condiciones de invisibilidad.

“No puede haber igualdad mientras haya vidas que siguen siendo invisibilizadas”, concluyó el posicionamiento.