Sinaloa Incluyente no solicitó acercamiento para elaborar ley LGBT: Almendra Negrete

La Diputada local con licencia Almendra Negrete señaló que no hubo comunicación con el colectivo Sinaloa Incluyente para la elaboración de la nueva Ley para el Reconocimiento, Protección y Atención de las Personas LGBTTTIQ+ debido a que sus integrantes no solicitaron un acercamiento con el Congreso del Estado.

Hizo este señalamiento luego de que Sinaloa Incluyente difundiera un comunicado en el que reconoció la importancia de contar con una legislación que proteja los derechos de la comunidad LGBT, pero cuestionó que las organizaciones y colectivos no fueran consultados durante la elaboración de la propuesta.

Almendra Negrete aseguró que la iniciativa permaneció más de 500 días en el Congreso y que durante ese periodo no recibió una solicitud para instalar mesas de trabajo por parte de integrantes de la comunidad.

“Entonces yo creo que cuando te dedicas a esto no lo haces desde el por qué no me escucharon, los derechos humanos no se consultan, se exigen y se toman de la misma manera en la que nosotros peleamos por ellos” expresó.

Sin embargo, Sinaloa Incluyente sostiene que no se realizó un parlamento abierto para que los colectivos y organizaciones pudieran participar en la construcción de la ley.

La nueva legislación fue aprobada recientemente por el Congreso de Sinaloa con 31 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, y establece obligaciones para las instituciones de gobierno encaminadas a garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.