Sinaloa Incluyente pide al Congreso una partida presupuestal para la población LGBT+

La organización Sinaloa Incluyente exhortó a diputadas y diputados del Congreso del Estado a incorporar, por primera vez en la historia local, una partida específica dentro del Presupuesto de Egresos destinada a atender a la población LGBT+.

La organización advirtió que sin recursos claros y visibles no es posible garantizar derechos ni cumplir los compromisos legislativos asumidos durante el pasado proceso electoral.

En un desplegado público la asociación recordó que, según el Inegi de 2021, aproximadamente 5.1 por ciento de la población de 15 años o más en México se identifica como LGBTIQ+. Aplicado a Sinaloa, se estima la existencia de más de 100 mil personas con necesidades específicas.

“Actualmente no están siendo atendidas de manera estructurada”, señalaron en el desplegado.

La organización también subrayó que otras entidades ya han avanzado en esta materia.

Recordó el caso de Guanajuato, donde se logró que el Congreso estatal asignara, por primera vez, un monto al presupuesto público para la diversidad sexual con una bolsa de siete millones de pesos en 2023.

En el caso de Puebla, agregaron, la comunidad ha solicitado recursos para campañas de sensibilización, refugios y programas de protección frente a la discriminación.

”Es legalmente viable y políticamente necesario considerar a la población LGBTIQANB+ en los presupuestos estatales”, se señala en el comunicado.

En contraste, señalaron que en Sinaloa nunca se ha asignado un presupuesto explícito para la población LGBT+, lo que consideran un vacío institucional que impide planificar acciones sostenibles de atención y prevención de violencias.

La asociación insistió en que la acción presupuestal es más que un trámite administrativo.

”El presupuesto no sólo es una herramienta financiera, sino una declaración de prioridades públicas”, se expone.

Enfatizaron que las personas LGBT+ enfrentan barreras particulares en salud, acceso al empleo, discriminación, vivienda, educación y reconocimiento de identidades.

Ante ello fue presentada una solicitud al Congreso que incluye la creación de una línea presupuestal que cubra programas de salud inclusiva, campañas de sensibilización para servidores públicos, apoyos sociales, refugios seguros y fortalecimiento institucional para la atención de esta población.

Finalmente, la organización argumentó que esta demanda no es excepcional.

“Asignar un presupuesto específico para la población LGBTIQANB+ no es una petición extra, sino una deuda en términos de justicia, igualdad y derechos fundamentales”, se puntualiza.

Llamaron a que Sinaloa se sume a los estados que ya han iniciado este camino y reiteraron su disposición a colaborar técnicamente en la creación de la partida.