Sinaloa Incluyente rechaza iniciativa ‘Va por tus hijos’ y acusa falta de sustento científico y jurídico

La asociación civil Sinaloa Incluyente manifestó su rechazo a la iniciativa denominada “Va por tus hijos”, al considerar que parte de supuestos que, aseguró, no cuentan con evidencia científica ni jurídica suficiente para justificar una reforma de carácter prohibitivo o penal.

A través de un posicionamiento público, la organización sostuvo que en México no existe documentación que demuestre la realización sistemática de cirugías de afirmación de género en personas menores de edad, por lo que consideró injustificada una legislación basada en ese supuesto.

Indicó que los tratamientos relacionados con la atención de la disforia de género en adolescentes, cuando son necesarios desde el punto de vista clínico, se llevan a cabo bajo protocolos médicos estrictos, evaluaciones multidisciplinarias y supervisión especializada, por lo que rechazó que se trate de prácticas desreguladas.

La asociación señaló que construir una prohibición generalizada sobre hechos que, a su juicio, no están acreditados podría afectar el acceso a servicios de salud y generar consecuencias para el ejercicio legítimo de la medicina.

Asimismo, argumentó que el derecho penal debe aplicarse únicamente como último recurso y que criminalizar prácticas médicas sin evidencia de un uso indebido sistemático vulneraría principios como la proporcionalidad, la legalidad y la seguridad jurídica.

Sinaloa Incluyente también sostuvo que cualquier regulación relacionada con niñas, niños y adolescentes debe atender el principio del interés superior de la niñez, con decisiones sustentadas en evidencia científica, análisis técnico y protección integral de derechos.

En el documento, la organización lamentó que el debate pueda verse influido por intereses políticos y cuestionó que la Diputada Roxana Rubio impulse la iniciativa junto con la organización Vía Familia, al considerar que la propuesta carece de sustento científico, técnico y jurídico.

Afirmó que la iniciativa no cumple con estándares mínimos de técnica legislativa ni de política pública basada en evidencia, además de advertir que podría propiciar una sobrecriminalización y restringir indebidamente el acceso a la atención médica.

Concluyó que la protección de la niñez requiere decisiones sustentadas en evidencia y responsabilidad legislativa, no medidas preventivas contra prácticas médicas reguladas.

La Diputada panista en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, impulsa una iniciativa la cual tiene como objetivo principal impedir que se realicen procedimientos médicos y quirúrgicos de reasignación de género en niños y adolescentes dentro del Estado.