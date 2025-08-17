Sinaloa Incluyente respalda el uso de uniforme neutro en escuelas

CULIACÁN._ En medio del debate generado por la propuesta de implementar el uniforme neutro en las escuelas de Sinaloa, la asociación civil Sinaloa Incluyente A.C. manifestó su respaldo a esta política pública, al considerarla una acción incluyente, respetuosa de la diversidad y garante del libre desarrollo de la personalidad.

En un comunicado, la organización señaló que el uniforme neutro no “confunde” a nadie, sino que abre opciones, elimina barreras y permite que cada estudiante se sienta cómodo, libre y respetado.

“Las niñas pueden usar pantalón si así lo desean; los niños, falda si se sienten más cómodos. Nadie pierde, todos ganamos”, expuso.

Sinaloa Incluyente calificó de preocupante que sectores ultraconservadores, entre ellos partidos políticos y asociaciones antiderechos, difundan posturas “infundadas, prejuiciosas y alarmistas” en contra de la medida, pues consideran que se trata de un avance democrático y constitucional.

“El libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales firmados por México. Está por encima de las opiniones morales particulares, y es deber del Estado garantizarlo, incluso frente a la resistencia de quienes buscan imponer una única forma de ser, vestir o expresarse”, expresó la asociación.

Asimismo, la organización acusó que los argumentos en contra se basan en “el miedo, la desinformación y el deseo de controlar los cuerpos y las decisiones de las infancias y juventudes”.

Subrayó que lo verdaderamente ideológico es perpetuar los estereotipos de género que históricamente han causado daño.