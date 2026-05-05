Sinaloa incorpora reforma de mejora regulatoria y digitalización a su Constitución

Con el objetivo de enterrar la burocracia y dar paso a la modernidad administrativa, el Congreso del Estado de Sinaloa declaró formalmente incorporada a la Constitución local la reforma en materia de mejora regulatoria, la cual busca agilizar trámites a través de la digitalización y el desarrollo tecnológico.

Durante la Sesión Ordinaria de este martes 5 de mayo, el presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, emitió la declaratoria de validez del Decreto Número 397.

Esta reforma modifica el artículo 3 e integra el Capítulo VIII, denominado ‘De la Reforma Regulatoria’, con el artículo 09 Bis C, al Título Cuarto de la Carta Magna estatal.

La reforma aprobada no es un hecho aislado, sino un paso decisivo para armonizar el marco legal de Sinaloa con los cambios realizados a nivel federal en abril de 2025.

El espíritu de esta ley se centra en tres ejes fundamentales que son la simplificación administrativa, la digitalización de trámites, servicios y el fomento de buenas prácticas regulatorias.

Para que este cambio constitucional fuera una realidad, se requería el respaldo de los Ayuntamientos.

En cuanto a los municipios de Angostura, Eldorado, Elota, Cosalá, Concordia y Choix, aunque no remitieron su documentación a tiempo, sus votos fueron contabilizados como aprobatorios.

Esto se debe a que, al haberse cumplido el plazo legal y contar ya con el aval de las dos terceras partes de los municipios, la ley permite emitir la declaratoria para que la reforma entre en vigor de inmediato.

Con este paso, Sinaloa busca consolidar un gobierno más eficiente y tecnológicamente capaz, facilitando la relación entre el ciudadano y las instituciones públicas.

Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 14 municipios enviaron formalmente su voto aprobatorio siendo estos: Sinaloa, Ahome, Badiraguato, Guasave, Mocorito, El Fuerte, Mazatlán, San Ignacio, Culiacán, Rosario, Escuinapa, Salvador Alvarado, Juan José Ríos y Navolato.