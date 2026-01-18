Sinaloa inicia 2026 con cuatro casos confirmados de dengue

Sinaloa comenzó el año 2026 con cuatro casos confirmados de dengue, además de 74 probables, lo que coloca a la entidad como la segunda con mayor incidencia de la enfermedad en el País durante la primera semana del año.

De acuerdo con el Informe Semanal de la Situación Epidemiológica de Dengue en México, dos de los casos confirmados corresponden a dengue no grave, uno en Mocorito y otro en Salvador Alvarado; mientras que los dos restantes se clasificaron como dengue con signos de alarma y dengue grave, registrados en Culiacán y Navolato.

Sinaloa registró una incidencia de 0.12 casos confirmados por cada 100 mil habitantes, ubicándose solo por debajo de Sonora y al mismo nivel que Tabasco entre las entidades con mayor incidencia nacional.

El reporte detalla que, además de los cuatro casos confirmados, en la entidad se contabilizaron 43 casos estimados de dengue.

A nivel nacional, los casos confirmados se concentraron principalmente en Sonora, con ocho casos; Sinaloa, con cuatro; Tabasco, con tres; y Veracruz, con uno.

El informe precisa que, hasta este corte, no se han notificado defunciones por dengue en la entidad ni a nivel nacional durante 2026.

Tras las lluvias registradas en días recientes, el Ayuntamiento de Culiacán inició el viernes 16 de enero las jornadas de fumigación en distintos sectores de la ciudad, como medida preventiva para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.

El director de Salud Municipal, Jesús Salvador Torres Flores, informó que las acciones se realizan de manera coordinada con la Dirección de Servicios Públicos, principalmente en labores de descacharrización, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener patios y espacios libres de objetos que puedan convertirse en criaderos.

Señaló que los trabajos se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria No. 4, con brigadas desplegadas en diversas colonias, además de exhortar a la población a atender los calendarios de descacharrización y acudir a servicios médicos ante la presencia de síntomas.