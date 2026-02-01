$!Sinaloa inicia febrero con cielo nublado y temperaturas frescas

El cielo en Sinaloa pasa de medio nublado a nublado como consecuencia directa de un flujo constante de humedad impulsado por la corriente en chorro subtropical, según los reportes meteorológicos más recientes.

El estado inicia febrero bajo un manto de nubosidad que predominará durante gran parte de la jornada.

Además, se percibe un ambiente templado, pero el clima se vuelca hacia las zonas altas, donde el invierno se hace presente con mayor rigor.

Se prevé que para el amanecer de este lunes, las temperaturas más bajas del estado se registren en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, con valores que descenderán hasta los 5 y 10 grados centígrados.

Asimismo, municipios como Choix y Badiraguato esperan mínimas de entre 11 y 15 grados, consolidándose como los puntos más fríos de la geografía estatal fuera de la zona serrana limítrofe.

La temperatura mínima para la ciudad y zonas aledañas como Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá y San Ignacio se ubicará entre los 15 y 19 grados.

A nivel estatal, el resto de los municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito tendrán un clima de oscilará entre los 13 y 17 grados como mínimo.

En el sur del estado, como en Mazatlán, Escuinapa, Concordia y Rosario, tendrán mañanas menos frías, con rangos de entre 17 y 21 grados.



Clima en Culiacán y pronóstico extendido

En la capital sinaloense, este domingo transcurre con un cielo nublado y una temperatura máxima de 30 grados, sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico para los siguientes días, se espera un ligero incremento en las temperaturas máximas como el lunes 2 de febrero, que se prevé un cielo despejado con una máxima de 32 grados y una mínima de 14 grados.

Para el martes 3 y miércoles 4, la nubosidad regresará de manera parcial a total, manteniendo temperaturas máximas estables de 32 grados y mañanas frescas de 14 grados.