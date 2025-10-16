$!Sinaloa inspira guía para proteger a periodistas y policías en contextos de violencia

CULIACÁN._ Desde Sinaloa surgió la iniciativa de crear una guía de seguridad colectiva que promueva la convivencia y el respeto entre periodistas y policías durante coberturas de situaciones de violencia. El material fue elaborado por la organización Artículo 19 tras una serie de diálogos con la Universidad de la Policía y el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta guía también fue apoyada por el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad y la embajada de Alemania en México.

Desde Culiacán, durante la presentación de la guía “Seguridad colectiva Policía y Prensa: Recomendaciones de actuación en contextos de delincuencia organizada”, Pedro Cárdenas Castillas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, explicó que esta busca servir como herramienta práctica para ambos gremios en contextos de alto riesgo. “En el caso de Sinaloa, nosotros comenzamos a hacer esta guía porque identificamos que el nivel de violencia o el nivel de presencia delincuencia organizada generaba factores diferenciados que, aunque en algunas otras partes del País existen, no necesariamente se repiten de la misma forma”, dijo. “La idea es reconocer que el riesgo es compartido. Periodistas en México viven una de las situaciones, más críticas a nivel global, fuera de los países en guerra como Israel y los territorios ocupados en Palestina, pero fuera de esos espacios en guerra, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y por lo tanto, hay que hacer un trabajo de prevención y de consideración de protocolos de seguridad”.

Cárdenas Castillas indicó que el documento fue construido a través de la visión de policías y periodistas que participaron en los talleres, entre ellos cadetes de la Unipol, quienes discutieron con reporteros sobre los retos de su labor diaria. “Nos dimos cuenta de que corremos los mismos riesgos, solo que desde lados distintos. Entendernos facilita el trabajo de ambos”, se lee en una de las frases incluidas en la guía. Disponible en formato impreso y digital, el documento ofrece recomendaciones divididas en tres etapas: antes, durante y después de un evento de riesgo. Asimismo, incluye protocolos de comunicación, prácticas preventivas y orientaciones sobre el manejo de información sensible o escenas del crimen.