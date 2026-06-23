$!Sinaloa instala Puesto de Mando y se declara listo para la temporada de lluvias y ciclones

“Nos reúne aquí un propósito fundamental: fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las y los sinaloenses, ante los riesgos que pudieran presentarse. En este marco, instalamos el Consejo Estatal de Protección Civil y el Puesto de Mando, mecanismos que nos permiten actuar con planeación, prevención y capacidad de respuesta ante cualquier contingencia”, expresó.

La Gobernadora señaló que el objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta y prevención ante cualquier contingencia que pudiera afectar a la población sinaloense.

Durante el acto realizado en Culiacán, las autoridades destacaron la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de socorro para atender posibles emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

Sinaloa se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 con la instalación del Puesto de Mando Interinstitucional y la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezados por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Bonilla Valverde también reconoció la participación de los 20 ayuntamientos, las corporaciones de auxilio y las dependencias involucradas, además de exhortar a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil en caso de emergencia.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa formalizó la instalación del Puesto de Mando Interinstitucional, que operará de manera permanente durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

La funcionaria federal informó que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, en el océano Pacífico podrían formarse entre 18 y 21 ciclones tropicales durante este año. Añadió que, salvo el municipio de Choix, el resto de los municipios sinaloenses presenta niveles de riesgo de medio a muy alto ante este tipo de fenómenos.

“En Sinaloa, a excepción de Choix, todos los municipios se encuentran en riesgo de medio a alto por ciclones tropicales, seis municipios con grado medio, dos con grado alto y once con grado muy alto”, indicó.

El coordinador estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, detalló que ya se encuentran instalados los 20 consejos municipales de Protección Civil y que se cuenta con 136 refugios temporales con capacidad para albergar a más de 51 mil personas en caso de ser necesario.

Asimismo, señaló que participarán más de 2 mil 540 elementos de los tres órdenes de gobierno, además de personal de Bomberos, Cruz Roja y voluntarios, apoyados con 801 vehículos de emergencia para tareas de prevención, auxilio y atención a la población.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, dependencias estatales y federales, así como los alcaldes y alcaldesas de los 20 municipios de Sinaloa, quienes coordinarán las acciones de protección civil en sus respectivas demarcaciones durante la temporada de lluvias.