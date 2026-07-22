Sinaloa invierte $1.6 millones para reforzar campañas de esterilización de perros y gatos

El Gobierno de Sinaloa destinó una inversión de 1.6 millones de pesos para fortalecer las campañas de esterilización canina y felina en los 20 municipios del estado, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y prevenir problemas de salud pública.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que el recurso permitirá mantener en operación las unidades móviles utilizadas para realizar las jornadas de esterilización en coordinación con los ayuntamientos.

Explicó que estas acciones buscan facilitar el acceso de la población al servicio y ampliar la cobertura de las campañas en todo el estado.

En lo que va de 2026, la dependencia ha realizado 9 mil 91 esterilizaciones de perros y gatos mediante más de 25 campañas desarrolladas en distintos municipios, mientras que la meta para este año es alcanzar 15 mil 500 procedimientos.

Invitó a la ciudadanía a consultar con sus ayuntamientos las fechas y sedes de las próximas jornadas para llevar a sus mascotas a esterilizar.

Añadió que el cuidado responsable de los animales de compañía también implica mantenerlos con buena higiene, desparasitados y con revisiones veterinarias periódicas, medidas que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades y favorecen la salud pública.