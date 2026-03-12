$!Sinaloa invierte 5 millones 668 mil 140 pesos para la continuidad de Centros LIBRE en el estado

*Sinaloa destaca dentro de 10 estados del país con cobertura total de Centros LIBRE, en todos los municipios. *Presentes en la Mañanera con la Presidenta de México. Culiacán, Sinaloa, 12 de marzo de 2026. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Sinaloa participó mediante un enlace en vivo con profesionales del Centro LIBRE, un espacio destinado a acompañar, orientar y fortalecer a las mexicanas, siendo esta la primera política pública destinada a las mujeres, donde se destaca la coordinación de los tres órdenes de Gobierno. En la transmisión estuvieron presentes la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Lcda. Ana Francis Chiquete Elizalde; la coordinadora de los Centros LIBRE en la entidad, Ing. Paola Sauceda Araiza, así como las profesionistas que integran el Centro LIBRE de Culiacán y usuarias que hacen suyo este espacio.

Con una inversión de 5 millones 668 mil 140 pesos, desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por el gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, se impulsa la continuidad de los Centros LIBRE en el estado. “La inversión de 5 millones 668 mil 140 pesos para la continuidad de los Centros LIBRE en Sinaloa refleja el compromiso de este gobierno con las mujeres. El gobernador, Rubén Rocha Moya, ha sido uno de los más interesados en que existan y se fortalezcan estos espacios seguros en el estado, porque sabe que son fundamentales para brindar acompañamiento, orientación y herramientas a las mujeres. Desde la Secretaría de las Mujeres trabajamos para que cada Centro LIBRE sea un lugar cercano a la comunidad, donde las mujeres puedan encontrar apoyo, fortalecer su autonomía y avanzar hacia una vida libre de violencias”, señaló la secretaria de las Mujeres de Sinaloa.

Al abrazar esta política impulsada por la presidenta de México, en favor de los derechos y el bienestar de las mujeres, como parte de la visión que promueve espacios de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación para las mujeres, de ahí el significado de este acrónimo LIBRE; Sinaloa es uno de los 10 estados que tienen una cobertura total en sus municipios, garantizando acompañamiento integral y fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. “Estuvimos en un enlace en la mañanera del pueblo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con nuestra Secretaria Citlalli Hernández, se destacó el trabajo de los Centros LIBRE, estos espacios que fomentan la Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y la Emancipación para las mujeres fue muy importante que Sinaloa encabezara la lista de 10 estados que tienen cobertura total en este 2026, tenemos los 20 municipios con un Centro LIBRE ya en este año así que ya podemos ampliar esa atención y estamos muy contentas con ello y agradecidas también desde el estado de Sinaloa y nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, con estas políticas y que estamos trabajando los tres niveles de gobierno”, expresó.