$!Sinaloa lanza convocatoria para el Reconocimiento Estatal a la Juventud ‘Rafael Buelna Tenorio’ 2026

Con el objetivo de visibilizar el talento y las iniciativas que transforman las comunidades del estado, el Gobierno de Sinaloa lanzó la convocatoria para el Reconocimiento Estatal a la Juventud “Rafael Buelna Tenorio 2026” abierta hasta el 12 de julio.
A través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y el Instituto Sinaloense de la Juventud, se busca premiar a jóvenes de entre 12 y 29 años que, mediante proyectos, talento o liderazgo, contribuyan al desarrollo de la entidad.
Saúl Gerardo Meza López, titular del ISJU, informó que para esta edición la bolsa total de premios ascendió a 185 mil pesos, con el fin de motivar una mayor participación de las juventudes en los 20 municipios.
“En esta ocasión hemos decidido aumentar los incentivos económicos a una cantidad de 185 mil pesos en total, con el objetivo de motivar a las y los jóvenes a que se inscriban; hemos premiado desde emprendedores hasta astronautas sinaloenses”, expresó Meza López.
Asimismo, invitó a las y los jóvenes que realizan acciones en beneficio de su estado o municipio a que se registren y participen en la convocatoria.
En esta edición se reconocerá a 20 jóvenes destacados bajo el siguiente esquema de incentivos en la modalidad Estatal de 50 mil pesos al primer lugar, 30 mil al segundo y 20 mil al tercero.
También a las y los destacados municipales se les dará un reconocimiento y un estímulo de 5 mil pesos y a la nueva generación de 5 mil pesos para la categoría femenina y 5 mil para la masculina.
Los interesados deberán ser originarios de Sinaloa o acreditar una residencia mínima de tres años en el estado y, en caso de ser menores de edad, es indispensable contar con la autorización de sus padres o tutores.
Para realizar el registro, los aspirantes deben completar el formulario en línea, y el ISJU puso a disposición el número de WhatsApp 667 946 0661 y sus redes sociales para resolver dudas y brindar más información sobre las bases completas.