$!Sinaloa lanza convocatoria para el Reconocimiento Estatal a la Juventud ‘Rafael Buelna Tenorio’ 2026

Con el objetivo de visibilizar el talento y las iniciativas que transforman las comunidades del estado, el Gobierno de Sinaloa lanzó la convocatoria para el Reconocimiento Estatal a la Juventud “Rafael Buelna Tenorio 2026” abierta hasta el 12 de julio. A través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y el Instituto Sinaloense de la Juventud, se busca premiar a jóvenes de entre 12 y 29 años que, mediante proyectos, talento o liderazgo, contribuyan al desarrollo de la entidad. Saúl Gerardo Meza López, titular del ISJU, informó que para esta edición la bolsa total de premios ascendió a 185 mil pesos, con el fin de motivar una mayor participación de las juventudes en los 20 municipios.





“En esta ocasión hemos decidido aumentar los incentivos económicos a una cantidad de 185 mil pesos en total, con el objetivo de motivar a las y los jóvenes a que se inscriban; hemos premiado desde emprendedores hasta astronautas sinaloenses”, expresó Meza López. Asimismo, invitó a las y los jóvenes que realizan acciones en beneficio de su estado o municipio a que se registren y participen en la convocatoria. En esta edición se reconocerá a 20 jóvenes destacados bajo el siguiente esquema de incentivos en la modalidad Estatal de 50 mil pesos al primer lugar, 30 mil al segundo y 20 mil al tercero.



