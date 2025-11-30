Sinaloa lidera denuncias contra elementos de seguridad federales por uso arbitrario de la fuerza: CNDH

A Cristian lo sacaron al patio de su casa, en Culiacán, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para interrogarlo, mientras lo golpeaban porque presuntamente les habían reportado que su hogar era un “punto” de venta de droga.

Le robaron el celular y también lo amenazaron con matar a parte de su familia si no decía dónde escondía la droga.

Desde temprano, Cristian sale a trabajar a la fábrica durante ocho horas, ese día su familia estaba fuera, él habría terminado su turno, y estaba descansando cuando al menos cinco patrullas arribaron a su hogar.

Sin una orden, los oficiales de “Harfuch” entraron al domicilio. Uno inspeccionó la casa, otro más interrogó a Cristian y un tercero lo golpeó con la rodilla en el pecho y le propinaba cachetadas, mientras otros cinco más observaban la escena.

Revisaron su celular, el cual apagaron y se robaron después.

“Me dijeron: ‘ya métete a la ver... y no voltees, sino te vamos a chingar’”, cuenta.

Por miedo, Cristian decidió olvidar todo y no interponer denuncia ante la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República. Las secuelas físicas, dice, están en proceso de sanación, pero la escena y el miedo a represalias aún siguen en su mente.

Tras el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa en 2024, miles de elementos federales han sido desplegados en el estado para atender la situación.

Pero también han aumentado los señalamientos por uso arbitrario de la fuerza pública, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La CNDH no incluye a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dentro de las autoridades señaladas en este sistema, por lo que no es posible conocer cuántos expedientes o quejas corresponden a esta corporación federal. El registro únicamente desglosa información sobre la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional.

Según las cifras disponibles, Sinaloa concentró algunos de los mayores señalamientos por empleo arbitrario de la fuerza pública y por quejas generales contra corporaciones federales durante 2024 y 2025.

En 2024, la Guardia Nacional ubicó a Sinaloa en el primer lugar nacional por este hecho violatorio, con siete expedientes registrados, todos en Culiacán.

En ese mismo año, Sinaloa se colocó en el tercer lugar por presuntas acciones de empleo arbitrario de la fuerza pública cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, con tres expedientes, dos de ellos también en Culiacán.

La Secretaría de Marina no apareció entre los primeros lugares durante ese periodo.

Para 2025, la situación se agudizó, pues en el caso de la Marina, Sinaloa pasó al primer lugar nacional con seis expedientes por empleo arbitrario de la fuerza pública, con casos registrados en Culiacán, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato y San Ignacio.

La Defensa también posicionó a Sinaloa en el primer lugar por este mismo hecho con 14 expedientes, siete de ellos en Culiacán y el resto distribuidos en Rosario, Concordia, Navolato y Sinaloa de Leyva.

En cuanto a la Guardia Nacional, Sinaloa ocupó el tercer lugar, con tres expedientes en Culiacán y uno en Ahome.

Además de los señalamientos por uso arbitrario de la fuerza, Sinaloa también registró un alto número de quejas generales contra corporaciones federales en 2025.

La entidad se colocó en el segundo lugar nacional por expedientes abiertos contra la Secretaría de Marina, con 24; también en el segundo lugar por quejas contra la Sedena, con 47; y nuevamente en el segundo sitio por expedientes contra la Guardia Nacional, con un total de 28.

Un año antes, en 2024, la posición de Sinaloa en quejas generales había sido menor: décimo lugar en expedientes contra la Guardia Nacional, séptimo en señalamientos contra la Sedena, con 20 casos, y octavo contra la Marina, con ocho expedientes.