$!Sinaloa lidera en feminicidios a nivel nacional en 2025; Culiacán concentra más casos

Sinaloa se ubicó en el primer lugar a nivel nacional por el delito de feminicidio durante 2025, de acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El reporte precisa que el Estado registró 69 casos por este delito, seguido por el Estado de México, con 56; Chihuahua, 49; Ciudad de México, 44 y Veracruz, con 43.
Estas cinco entidades federativas concentran el 36.2 por ciento de las víctimas de feminicidio en el País.
Entre las edades de las víctimas, 58 tenían entre 18 y más, dos eran menores de edad y en nueve no se especifica.
El Informe señala que Culiacán es el municipio del País con mayor número de feminicidios registrados durante el año, con 39 casos.
La capital sinaloense aparece junto a localidades como Juárez, en Chihuahua, y Tijuana, Baja California, donde se concentraron 18 y 17 casos, respectivamente.
Además del feminicidio, la entidad presenta 31 homicidios dolosos de mujeres durante 2025, colocándose en la posición 17 de las 32 entidades federativas.
En 24 de estos casos, las víctimas tenían entre 18 años y más y siete menores de edad.
El estado también ocupó la posición 15 en homicidios culposos de mujeres, con 88 casos. Cuyas edades iban de 18 años de edad y más en 48 de los casos, 11 menores de edad y en 29 no se especifica.
El SESNSP aclara que las cifras provienen de carpetas de investigación iniciadas ante las fiscalías y pueden modificarse conforme avancen las indagatorias.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, Sinaloa registró 72 casos por este delito durante el 2025.