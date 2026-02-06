$!Sinaloa lidera en feminicidios a nivel nacional en 2025; Culiacán concentra más casos

Sinaloa se ubicó en el primer lugar a nivel nacional por el delito de feminicidio durante 2025, de acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte precisa que el Estado registró 69 casos por este delito, seguido por el Estado de México, con 56; Chihuahua, 49; Ciudad de México, 44 y Veracruz, con 43.

Estas cinco entidades federativas concentran el 36.2 por ciento de las víctimas de feminicidio en el País.

Entre las edades de las víctimas, 58 tenían entre 18 y más, dos eran menores de edad y en nueve no se especifica.

El Informe señala que Culiacán es el municipio del País con mayor número de feminicidios registrados durante el año, con 39 casos.