$!Sinaloa liga seis meses con caída anual en el empleo formal, según IMSS

Sinaloa acumula seis meses consecutivos con disminuciones anuales en el empleo formal durante este 2026, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Según los datos, en junio de 2026 el estado contabilizó 566 mil 980 trabajadores registrados, una reducción de 22 mil 171 plazas respecto a junio de 2025, cuando había 589 mil 151 asegurados.
Las cifras muestran que la caída ha sido constante durante todo el primer semestre del año al comparar cada mes con el mismo periodo de 2025.
En enero se perdieron 8 mil 130 empleos; en febrero, 14 mil 801; en marzo, 11 mil 351; en abril, 12 mil 632; en mayo, 13 mil 920, y en junio la diferencia se amplió hasta los 22 mil 171 puestos de trabajo.
El comportamiento de junio refleja que la mayor parte de la disminución provino del empleo eventual. Mientras los trabajadores permanentes pasaron de 498 mil 337 en junio de 2025 a 504 mil 922 en junio de este año, un incremento de 6 mil 585 plazas, los trabajadores eventuales cayeron de 70 mil 814 a 62 mil 058, es decir, 8 mil 756 menos.
Dentro del empleo eventual, la mayor contracción se registró en el sector agropecuario. Los trabajadores eventuales del campo pasaron de 16 mil 300 en junio de 2025 a 11 mil 895 en junio de 2026, una reducción de 4 mil 405 empleos, equivalente a una caída cercana al 27 por ciento. Por su parte, los eventuales urbanos disminuyeron de 54 mil 514 a 50 mil 163, es decir, 4 mil 351 menos.
Los datos del IMSS también muestran que durante el primer semestre de 2026 el promedio de trabajadores asegurados fue de 587 mil 564.
De ellos, 502 mil 449 correspondieron a empleos permanentes y 85 mil 116 a eventuales; estos últimos se integraron por un promedio de 50 mil 394 trabajadores urbanos y 34 mil 721 del campo.
La racha de retrocesos en el empleo formal se presenta en un contexto en el que Sinaloa enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024.
Si bien las estadísticas del IMSS no establecen las causas de las variaciones en el empleo, las disminuciones han coincidido con este periodo.
Al ser cuestionado sobre las estrategias para recuperar los empleos formales, el Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, afirmó que la generación de trabajo es la principal prioridad de la dependencia.
“Lo que vamos a hacer con la Secretaría de Economía, porque es el interés que más tenemos. No hay mejor desarrollo económico que la gente tenga empleo y que el empleo esté bien pagado. Por supuesto que es una preocupación”.
El funcionario sostuvo que existen indicadores que, desde la perspectiva del gobierno estatal, permiten mantener expectativas favorables para los próximos meses.
“Hay indicadores que ya nos están diciendo que hay motivos para estar optimistas. Esperemos que los próximos meses estos indicadores sean los que terminen marcando y dándoles a conocer a los medios de comunicación lo que nosotros estamos viendo”.
Espitia señaló que entre los indicadores que monitorean se encuentran los registros del IMSS, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, el Producto Interno Trimestral por Entidad Federativa y el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, aunque reconoció que estos reflejan resultados pasados.
Añadió que el Gobierno del Estado también basa sus expectativas en las conversaciones que mantiene con empresarios de distintos sectores, al considerar que estas permiten conocer sus planes de inversión y contratación para los próximos meses.
“Lo más importante son las conversaciones con empresarios de todos tamaños, desde tianguistas hasta transnacionales, porque precisamente en estas conversaciones nosotros sabemos no lo que hicieron ayer, sino lo que quieren hacer mañana, que es lo que más nos interesa”, apuntó.