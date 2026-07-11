$!Sinaloa liga seis meses con caída anual en el empleo formal, según IMSS

Sinaloa acumula seis meses consecutivos con disminuciones anuales en el empleo formal durante este 2026, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según los datos, en junio de 2026 el estado contabilizó 566 mil 980 trabajadores registrados, una reducción de 22 mil 171 plazas respecto a junio de 2025, cuando había 589 mil 151 asegurados.

Las cifras muestran que la caída ha sido constante durante todo el primer semestre del año al comparar cada mes con el mismo periodo de 2025.

En enero se perdieron 8 mil 130 empleos; en febrero, 14 mil 801; en marzo, 11 mil 351; en abril, 12 mil 632; en mayo, 13 mil 920, y en junio la diferencia se amplió hasta los 22 mil 171 puestos de trabajo.

El comportamiento de junio refleja que la mayor parte de la disminución provino del empleo eventual. Mientras los trabajadores permanentes pasaron de 498 mil 337 en junio de 2025 a 504 mil 922 en junio de este año, un incremento de 6 mil 585 plazas, los trabajadores eventuales cayeron de 70 mil 814 a 62 mil 058, es decir, 8 mil 756 menos.

Dentro del empleo eventual, la mayor contracción se registró en el sector agropecuario. Los trabajadores eventuales del campo pasaron de 16 mil 300 en junio de 2025 a 11 mil 895 en junio de 2026, una reducción de 4 mil 405 empleos, equivalente a una caída cercana al 27 por ciento. Por su parte, los eventuales urbanos disminuyeron de 54 mil 514 a 50 mil 163, es decir, 4 mil 351 menos.

Los datos del IMSS también muestran que durante el primer semestre de 2026 el promedio de trabajadores asegurados fue de 587 mil 564.

De ellos, 502 mil 449 correspondieron a empleos permanentes y 85 mil 116 a eventuales; estos últimos se integraron por un promedio de 50 mil 394 trabajadores urbanos y 34 mil 721 del campo.