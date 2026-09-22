Sinaloa mantiene monitoreo por trayectoria del huracán Polo: informa Gobernadora

Autoridades de Sinaloa mantienen un monitoreo permanente sobre la trayectoria del huracán Polo, debido a que, aunque el fenómeno se encuentra alejado de las costas sinaloenses, se analiza su evolución para determinar si pudiera generar alguna afectación en la entidad.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que se mantiene coordinación con las autoridades, personal de Protección Civil y del sector educativo para estar preparados ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y, en caso de ser necesario, tomar las medidas correspondientes.

Señaló que por el momento no se contempla la suspensión de clases, ya que el fenómeno natural no representa actualmente un peligro para Sinaloa.

Sin embargo, indicó que las autoridades permanecerán atentas a la trayectoria y evolución de Polo para actuar oportunamente ante cualquier eventualidad.

“Parece ser que por el momento no hay ningún indicio de qué puede afectar Sinaloa y se está monitoreando, claro que estamos preparados pero evidentemente cada fenómeno natural lleva también sobre todo en los últimos tiempos, se presentan de manera no prevista y por eso tenemos que reforzar” expresó.

Domínguez Nava mencionó que mediante los canales oficiales se estarán dando a conocer las actualizaciones sobre el comportamiento del huracán y, en caso de existir algún cambio que pudiera representar riesgo para la población, se emitirán las recomendaciones correspondientes.

De acuerdo con el último comunicado de Protección Civil el huracán Polo se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson la mañana de este martes; con vientos máximos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora. Su centro se ubica a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.