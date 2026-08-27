Sinaloa mantiene pendiente reconocimiento constitucional de comunidades afromexicanas: Diputada federal

Sinaloa mantiene pendiente la armonización de su Constitución estatal para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, pese a que más de 42 mil personas en el Estado se identificaron como afrodescendientes, señaló la Diputada federal de Morena, Rosa María Castro Salinas.

Durante su participación en la Jornada de Derechos de las Personas Afromexicanas y Afrodescendientes en Sinaloa 2026, realizada en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Legisladora indicó que actualmente existe una discusión a nivel federal sobre una nueva Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Castro Salinas explicó que la reforma al artículo segundo de la Constitución federal, aprobada en 2024, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, por lo que los estados deben armonizar sus propias constituciones.

“Mientras no se le reconozcan en la Constitución, es muy difícil”, dijo al referirse al caso de Sinaloa.

Explicó que el reconocimiento no se limita a visibilizar a estas comunidades, sino que implica garantizar derechos colectivos, entre ellos el derecho a la consulta libre, previa e informada, así como la posibilidad de recibir recursos públicos de manera directa.

De acuerdo con la Diputada, una vez reconocidas y organizadas, las comunidades pueden decidir mediante sus propias asambleas en qué obras y acciones utilizar los recursos que reciben.

“Ellos en sus asambleas deciden qué obras quieren hacer, cuáles van a ser las que mejor les benefician”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que en entidades como Oaxaca y Guerrero, donde ya existe reconocimiento constitucional local, comunidades han comenzado a ejercer directamente recursos para obras como caminos, drenaje y otras necesidades que determinan mediante sus asambleas.

En Sinaloa, dijo, existen más de 42 mil personas que se reconocen como afrodescendientes, de las cuales más de 18 mil se concentran en Culiacán y alrededor de 6 mil en Mazatlán, de acuerdo con los datos que expuso durante el encuentro.

La Legisladora consideró que Sinaloa tiene la oportunidad de avanzar en este tema durante la administración de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, con quien, recordó, compartió labores en la Cámara de Diputados.

“Tenemos la esperanza que con la Gobernadora interina, con Graciela Domínguez, se dé este paso, que ya armonicen la Constitución estatal con la federal y pueda reconocerse aquí a las comunidades afromexicanas”, expresó.

Castro Salinas agregó que desde una asociación civil ya fue presentada una iniciativa para impulsar el reconocimiento y que esperan que puedan realizarse los respectivos foros de consulta.

La Diputada federal acudió a Culiacán como parte de una jornada de promoción y difusión de los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes, en la que también se presentó la exposición “Afromexicanas y Afrodescendientes en Sinaloa: Rostros, Historias y Resistencia”.