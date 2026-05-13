Sinaloa marca un precedente con el primer convenio estatal para fortalecer acciones contra riesgos sanitarios

Culiacán, Sinaloa, 13 de mayo de 2026.- Como parte de la estrategia impulsada por la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, para fortalecer la coordinación institucional en materia de salud pública, prevención y desarrollo sostenible, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), encabezada por Omar López Campos, participó en la mesa de trabajo realizada en el marco de la 4ta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios 2026, jornada nacional que se desarrolla del 11 al 16 de mayo.

En este encuentro se concretó, por primera vez en Sinaloa, un Convenio General de Colaboración entre la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), con el objetivo de fortalecer de manera coordinada las acciones preventivas y de protección sanitaria en los municipios del estado.

El evento inició con las palabras de bienvenida del director general de CEAPAS, Ing. Abraham Bello Esquivel, quien recibió a las autoridades estatales, federales y municipales participantes, destacando la importancia de fortalecer la coordinación institucional para impulsar acciones preventivas y estrategias de protección sanitaria en beneficio de las familias sinaloenses.

Posteriormente, la inauguración de la mesa de trabajo estuvo a cargo del subsecretario de Desarrollo Sustentable de SEBIDES, Arq. Francisco Javier Barrón Aguayo, quien reiteró la importancia de mantener el trabajo conjunto entre dependencias para garantizar mejores condiciones sanitarias y de bienestar en los municipios del estado.

La reunión contó además con la participación del subsecretario de Administración y Finanzas, Ing. Marco Antonio Sánchez Velázquez; la comisionada de COEPRISS, Lic. Beatriz Aguilar Monroy; la Dra. Viridiana Plata Guzmán, especialista en Salud Pública; y Jorge Luis Acosta Rodríguez, director general de CONAGUA, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas y la coordinación permanente entre instituciones.

Durante la mesa de trabajo se destacó que este convenio representa un hecho histórico para Sinaloa, al convertirse en el primer mecanismo formal de colaboración entre ambas instituciones enfocado específicamente en la atención y prevención de riesgos sanitarios relacionados con el agua potable y la salud pública.

Las acciones derivadas de este convenio estarán enfocadas en fortalecer los indicadores de eficiencia de cloración del agua en Sinaloa, impulsando estrategias coordinadas para garantizar mejores condiciones sanitarias y mayor protección a la salud pública.

En su intervención, el director general de CEAPAS, Ing. Abraham Bello Esquivel, destacó que la coordinación entre dependencias será clave para avanzar en los indicadores sanitarios en los municipios del estado.

“Se hacen grandes obras, se hacen grandes infraestructuras, se hacen muchos esfuerzos para llevar el agua a cada rincón del estado, pero al final lo más importante es tener agua de calidad. Es por eso que agradecemos a COEPRISS la participación en este convenio; agradecer a CONAGUA, agradecer a SEBIDES y a cada uno de los municipios por el interés de llevar esto a cabo, de darnos cuenta en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, para que aquello que tengamos como estado con déficit, podamos corregirlo”, expresó.

El convenio busca además consolidar esfuerzos y recursos entre dependencias estatales y ayuntamientos, priorizando temas relacionados con el agua potable, la vigilancia sanitaria y la prevención de enfermedades, especialmente en comunidades que requieren mayor atención en materia de salud pública y desarrollo sustentable.

En esta jornada participaron autoridades municipales de Choix, Concordia, Elota, Escuinapa, Guasave, Mocorito, Navolato, Sinaloa Municipio, Juan José Ríos, Eldorado, El Fuerte, mientras que el Ayuntamiento de Culiacán acudió con representación oficial, refrendando así el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Sinaloa y SEBIDES continúan fortaleciendo una agenda institucional enfocada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la protección del bienestar de las familias sinaloenses, impulsando políticas públicas que permitan construir municipios más saludables y sostenibles.