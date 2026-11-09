$!‘Sinaloa merece vivir en paz’: Coparmex exige seguridad y una estrategia de recuperación económica

Ante la pérdida de empleos, el crecimiento de la informalidad y los efectos económicos de la crisis de inseguridad, la Confederación Patronal de la República Mexicana exigió a los gobiernos federal, estatal y municipales implementar una estrategia urgente de recuperación económica para Sinaloa.

En Culiacán, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, presentó un posicionamiento acompañado por las presidentas de los centros empresariales de Mazatlán, Verónica Estrada; Los Mochis, Kenia Moreno; Culiacán, Martha Reyes, y el presidente de Guasave, Erick Mena.

El organismo empresarial advirtió que Sinaloa enfrenta una situación complicada, marcada por la pérdida de 44 mil empleos en un año, una tasa de informalidad laboral del 49 por ciento y el incremento de delitos como la extorsión, que prácticamente se duplicó durante este año.

Coparmex reconoció que la economía estatal registró un repunte durante el segundo trimestre, aunque señaló que este crecimiento está sostenido principalmente por el sector agrícola, por lo que consideró necesario consolidarlo para evitar que sea pasajero.

En su posicionamiento, Sierra Álvarez sostuvo que la recuperación económica no será posible sin restablecer las condiciones de seguridad para las familias, los comercios y las empresas.

“La recuperación económica de Sinaloa no será posible sin recuperar las condiciones de seguridad que demandan los ciudadanos y las empresas”, expuso.

Para enfrentar este panorama, Coparmex presentó seis prioridades: fortalecer la seguridad pública para recuperar la inversión y el empleo; rescatar y reconvertir el sector primario; formalizar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas; consolidar la inversión productiva en la industria; recuperar el ingreso de las familias y reducir la pobreza laboral, así como mejorar la coordinación entre los sectores público y privado.

En materia de seguridad, solicitó incrementar los recursos destinados a las corporaciones policiales y fortalecer las capacidades de prevención, inteligencia, investigación y proximidad, particularmente en los ámbitos estatal y municipal.

Para el sector agrícola propuso facilitar el acceso al financiamiento, seguros y coberturas de precios, además de impulsar la agroindustria y el procesamiento de productos para generar mayor valor agregado y empleos formales.

También planteó establecer un programa estatal de formalización empresarial, simplificar trámites y facilitar el acceso de las MiPyMEs a compras gubernamentales y esquemas de financiamiento.

