Sinaloa necesita diseñar un plan de seguridad para definir presupuesto

Sinaloa necesita diseñar un plan integral de seguridad en coordinación entre sociedad y las corporaciones federales, estatales y municipales, para definir a partir de sus necesidades el presupuesto que deberá destinarse a este rubro en 2027, planteó Javier Llausás Magaña, presidente de Culiacán Participa IAP.

Indicó que el plan debe construirse mientras se prepara la discusión del presupuesto estatal para el próximo año.

“Sería muy interesante hacer una alianza, un convenio, para diseñar estas dos instituciones, diseñar un proyecto de seguridad, todo un proyecto integral de seguridad para Sinaloa y que de ahí venga el presupuesto”.

“En este momento no se necesita duplicar el presupuesto o multiplicarlo, sino empezar inteligentemente a ver qué se necesita”.

Señaló que el despliegue de seguridad anunciado hace unos días por el Gobierno federal debe complementarse con el fortalecimiento de las instituciones locales y con una estrategia conjunta que permita establecer objetivos y necesidades concretas para Sinaloa.

“Lo que tenemos que hacer es construir aquí instituciones locales que se complementen con el esfuerzo federal”, sostuvo.

Propuso que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con las corporaciones estatales y las 20 policías municipales, diseñen un proyecto integral de seguridad para la entidad.

La estrategia, explicó, debería contemplar prevención, seguridad pública y justicia, además de establecer metas de corto, mediano y largo plazo.

A partir de ese proyecto, dijo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava podrían determinar los recursos necesarios para 2027.

“No me iría a un presupuesto sin tener un plan. Es como querer hacer una casa y decir qué presupuesto tengo; primero tienes que ver cómo es tu casa y en base a la casa que necesitas que venga el presupuesto”, expresó.

Llausás Magaña señaló que el déficit histórico de policías locales es uno de los problemas que tendría que contemplar ese diagnóstico.

Recordó que, tras los procesos de control y confianza, Sinaloa perdió una parte importante de sus elementos y no ha logrado recuperar esa capacidad, sumado a otros factores como las jubilaciones.

En ese sentido, planteó que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército puedan complementar temporalmente los faltantes de las corporaciones locales.

También propuso ampliar la videovigilancia en Culiacán con entre mil 500 y 2 mil cámaras, ya que una mayor cobertura podría inhibir delitos y facilitar la identificación de responsables.

Como referencia mencionó a Yucatán, donde, dijo, existen más de 7 mil cámaras, así como los modelos de profesionalización y dignificación policial implementados en esa entidad y en la Ciudad de México.

“Si nos proponemos poner mil 500 a 2 mil cámaras en Culiacán, difícilmente sucedería lo que sucede. Para cualquier delincuente sería casi imposible hacer algo sin dejar rastro”.

El presidente de Culiacán Participa insistió además en que la sociedad debe formar parte de la construcción de la estrategia de seguridad, pues considera que los ciudadanos pueden aportar desde su experiencia sobre los problemas que enfrentan.

“Si juntos sociedad y gobierno estatal y federal hacemos un proyecto de seguridad integral, creo que podremos salir adelante”, afirmó.