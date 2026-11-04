Sinaloa necesita incrementar a $5 mil millones el presupuesto de seguridad para el 2027: CESP

Frente a una de las crisis de seguridad más complejas que ha enfrentado Sinaloa, se necesita un incremento de al menos 5 mil millones de pesos para fortalecer las corporaciones policiales y las instituciones de justicia, estimó Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Consideró insuficiente el aumento de hasta 18 por ciento que se ha planteado para el presupuesto de 2027, pues representaría alrededor de 900 millones de pesos, una cantidad que, dijo, apenas atendería los síntomas de una problemática que requiere cambios estructurales.

“Si la intención es administrar la inercia, eso que nos anunciaron sería suficiente, pero el llamado que hemos hecho nosotros es que llevamos décadas administrando la inercia y que justamente es un factor que hoy está en medio de la problemática”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que el presupuesto debe responder a la dimensión de la crisis de violencia que enfrenta la entidad desde hace más de dos años, en lugar de mantener una distribución de recursos que, consideró, no ha permitido fortalecer las instituciones locales.

Como sustento de su planteamiento, el CESP elaboró el estudio Inversión pública y capacidad policial en Sinaloa, en el que compara los recursos destinados a seguridad en entidades con poblaciones similares.

El diagnóstico señala que durante 2026 Sinaloa destinó 2 mil 476.9 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que Sonora, con una población prácticamente igual, asignó 5 mil 33.1 millones de pesos, más del doble.

Chihuahua, por su parte, destinó 5 mil 713.9 millones de pesos, aunque tiene 23.6 por ciento más habitantes que Sinaloa.

El estudio también documenta que la Policía Estatal Preventiva cuenta con mil 179 elementos registrados, cuando, de acuerdo con la referencia de 1.8 policías por cada mil habitantes del Modelo Óptimo de la Función Policial, la entidad necesitaría 5 mil 449. Esto representa una diferencia estimada de 4 mil 270 policías.

Calderón Quevedo agregó que actualmente la Fiscalía cuenta con alrededor de 430 agentes del Ministerio Público, mientras que la Policía Estatal tiene aproximadamente mil 200 elementos, cifras que consideró insuficientes frente a las necesidades de seguridad y procuración de justicia.

También señaló la reducción de las corporaciones municipales, que pasaron de 5 mil 660 integrantes en 2010 a 3 mil 634 en 2026, una disminución de 35.8 por ciento.

El coordinador del CESP sostuvo que el presupuesto debe contemplar no solamente la contratación de más policías, sino también mejores salarios, prestaciones, formación, equipamiento e infraestructura, como cuarteles para las corporaciones estatales en el norte y sur de Sinaloa.

“Para este desafío, para este problema que hoy tenemos y que no es nuevo, ocupamos al menos 4 mil, 5 mil millones de pesos, es decir, ese preanuncio del 18 por ciento se queda realmente a una quinta parte de la necesidad real”, manifestó.

Indicó que el organismo ya presentó sus consideraciones a la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava y tiene reuniones pendientes con los grupos parlamentarios del Congreso del Estado para exponer los estudios comparativos y solicitar que el presupuesto de 2027 contemple un fortalecimiento de las instituciones.

Aclaró que el aumento de recursos para seguridad debe acompañarse de acciones en educación, cultura e infraestructura en las comunidades, pues consideró que atender la violencia requiere una intervención integral.

“Un requisito mínimo indispensable es tener buenas instituciones de seguridad pública y justicia locales y no depender de la Federación”, expresó.