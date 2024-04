Para determinar el tipo de nubes que hay, en qué parte de Sinaloa se encuentran para estimular con reactivos la zona, es necesario que el Gobierno cuente con un radar Doppler, señaló el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría.

“Se necesita un radar aquí y se necesita un meteorólogo que esté revisando el radar aquí mismo, pues casi veinticuatro siete para ver las condiciones de las nubes, tiene que ser un radar de precisión, un radar Doppler y en base a eso poder tomar las decisiones”.

Asimismo, el yoduro de plata, reactivo que utiliza la autoridad para la estimulación de nubes tiene un mayor efecto en las nubes frías, por lo que no es el correcto, tomando en cuenta que las nubes de Sinaloa son calientes, afirmó.

“Sabemos porque son números oficiales, datos oficiales, sabemos cuánto se gastó en el programa anterior y pensamos hacer una propuesta de cuánto se pudiera gastar o cuál sería la oferta y ni siquiera es de nosotros, la oferta que consigamos nosotros con una empresa externa, poner esas cotizaciones y poder contrastarlas, nosotros si creemos que podemos hacer un programa más barato y mucho más eficiente”.

El productor dijo que desde que el Gobierno estatal y federal inició con este programa, la AARC ha hecho estos planteamientos, mientras que la autoridad ha prometido que los productores serán tomados en cuenta, cosa que no sucede.

Comentó que el pasado miércoles, un miembro de la AARC, Alejandro Gastélum estuvo en un foro internacional en los Estados Unidos relacionado al tema, parte de las actividades para elaborar dicha propuesta.

Anteriormente, el doctor en Geofísica Aplicada, Juan Espinosa Luna, señaló que para que el programa de Estimulación de Lluvias funcione, el clima tiene que tener condiciones muy específicas.

De igual forma, dijo que mientras que en Sinaloa no se cuente con radares Doppler, se va a estar tirando el dinero, porque no se tienen datos para saber si se tienen las condiciones para realizar un bombardeo o no.