Sinaloa necesitará una década para recuperar el daño económico que ha dejado la violencia: Economista

Sinaloa necesitará al menos 10 años de estrategias económicas para recuperar el daño estructural que enfrenta su economía, deteriorada por la pérdida de dinamismo de años anteriores y acentuada por la crisis de inseguridad que comenzó hace dos años, consideró Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.

El economista señaló que el deterioro se refleja principalmente en el cierre de negocios, la disminución de las ventas y la pérdida de fuentes de empleo.

Explicó que la problemática comenzó a concentrarse en Culiacán, pero posteriormente se extendió a municipios como Navolato y Salvador Alvarado, mientras que actualmente Mazatlán también enfrenta una situación similar.

“Yo siempre he sostenido en mis conversaciones que Sinaloa va a necesitar cuando menos 10 años de buenas estrategias económicas para poder recuperar el daño que ha tenido la economía de Sinaloa”, expresó.

La pérdida de empleos también se refleja en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En septiembre de 2026, Sinaloa contabilizó 571 mil 812 trabajadores asegurados, 19 mil 726 menos que en el mismo mes de 2024, cuando comenzó la crisis de violencia. Además, entre enero y septiembre de este año, la entidad registró una disminución de 2 mil 271 patrones afiliados al Seguro Social, de acuerdo con cifras del Instituto.

Ante este panorama, Aarón Sánchez consideró que la prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico mediante apoyos emergentes para las empresas que continúan operando, con el propósito de evitar más cierres.

Entre las propuestas del Colegio de Economistas se encuentran otorgar estímulos fiscales, reducir hasta en 50 por ciento el Impuesto Sobre Nómina y facilitar el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y el Seguro Social.

También planteó recuperar la inversión privada y pública, pues aseguró que proyectos que estaban previstos para Sinaloa se han cancelado o detenido, mientras que otros no han podido concluirse.

Esta falta de inversión, dijo, agudiza el deterioro económico y contribuye a que continúe la pérdida de empleos.

“Se necesita toda una estrategia para evitar la mortandad de un mayor número de empresas, pero, por otra parte, también se necesita atraer inversión. La inversión se ha ausentado de Sinaloa”.

Sostuvo que la recuperación económica no puede plantearse de manera separada de la seguridad pública, pues ambas condiciones están relacionadas y deben atenderse simultáneamente.

“No podemos aspirar al progreso económico en un contexto de violencia. Necesitamos abatir la violencia y una forma de abatir la violencia al mismo tiempo es, pues, haciendo crecer la economía”, manifestó.

Por ello, insistió en que Sinaloa necesita trabajar tanto en el fortalecimiento de la seguridad como en la reactivación de las empresas y la generación de empleos, con una estrategia sostenida que permita revertir el deterioro acumulado y recuperar el dinamismo económico de la entidad.