Sinaloa no es prioridad para el Gobierno federal, advierte Colegio de Economistas

CULIACÁN._ El Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa aseguró que el nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 confirma que Sinaloa no es una prioridad para el Gobierno federal, ya que el gasto federalizado que recibirá la entidad disminuirá 0.9 por ciento, al quedar en 66 mil 174 millones de pesos, una cifra incluso menor a la asignada hace cinco años.

En su publicación semanal Econo-Sin, el organismo señaló que, por séptimo año consecutivo, la Federación niega recursos extraordinarios para reactivar la economía y deja sin atención la situación crítica que viven el campo y los sectores productivos.

“Es claro que, en las políticas públicas del gobierno de Claudia Sheinbaum, Sinaloa no tiene ninguna prioridad. Tampoco existe el reconocimiento sobre la grave situación de inseguridad pública y de emergencia económica que hoy se vive en la entidad”, advierte el informe.

El análisis indica que no habrá inversión federal importante para 2026 y que las participaciones a municipios apenas tendrán incrementos marginales.

En contraste, señala, las aportaciones en materia de educación y agricultura registran recortes, a pesar de las promesas de apoyo a los productores.

El Colegio también atribuyó el rezago a la falta de gestión de autoridades locales y legisladores federales, quienes no habrían promovido proyectos de inversión ni obra pública que permitieran atraer recursos a la entidad.

“Todo ello revela que las autoridades estatales y municipales no han presentado los necesarios proyectos de inversión ni de obra pública. Revela también que los legisladores sinaloenses, desde el Senado de la República o desde la Cámara de Diputados, no han realizado trabajo de gestión en favor de Sinaloa”, subraya el texto.

Ante este panorama, el presidente del Colegio, Guillermo Aarón Sánchez, advirtió que la entidad se encuentra en un estado de “emergencia económica” y urgió al gobierno estatal a reaccionar.

“Si este año 2025 ha sido fatal en materia económica, para el 2026 las cosas serán aún peores”, alertó.

El economista llamó a definir un plan urgente de reactivación que evite el cierre de empresas, la pérdida de empleos y la migración de capital hacia otras regiones.

“Las familias sinaloenses necesitan empleos y mejores salarios. Ello solo se logra con programas de gobierno que realmente fomenten y atraigan la inversión. Pero eso no existe hasta ahora”, expresó.

El informe destaca que la falta de recursos federales profundiza la vulnerabilidad de sectores como la agricultura, la industria y los servicios, pilares de la economía estatal, que operan sin estímulos ni incentivos fiscales.

Finalmente, el Colegio de Economistas hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para rediseñar la estrategia económica del estado y emprender acciones concretas que detengan el deterioro productivo.

“Hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales, para que a la brevedad posible instrumenten acciones específicas para reactivar la economía regional, el empleo y el mejoramiento de salarios”.

“Nuestra entidad se encuentra en un estado de emergencia económica que requiere de acciones de fondo. Exige la participación de todos, porque nadie, absolutamente nadie, está al margen del peligroso deterioro que ya afecta a la economía, a las empresas y a miles de familias sinaloenses”, concluyó el organismo.