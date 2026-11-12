Sinaloa no ha cambiado las causas que propiciaron la violencia, advierte la CEDH

A más de dos años del inicio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, la entidad mantiene condiciones que propiciaron el escenario de violencia, sin que se hayan modificado las dinámicas que contribuyen a la inseguridad, consideró Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Señaló que, aunque actualmente hay alrededor de 20 mil agentes federales desplegados en Sinaloa, la presencia de las corporaciones no ha conseguido mejorar las condiciones de seguridad como se esperaba.

“Si no cambiamos de actitud, pues no han desaparecido las causas que nos han llevado a esta situación”, expresó.

Cuestionó que, pese a los costos económicos de la violencia, continúen funcionando actividades y estructuras económicas que, dijo, merecen ser revisadas por su posible relación con la economía ilegal.

“Tenemos décadas acumulando una situación que hoy nos está cobrando factura. Pero aún así no estamos cambiando de actitud ni siquiera por todos los costos que hemos tenido, yo nomás sigo te señalo un renglón de la economía”.

“Ya vieron que siguen funcionando en general los mismos negocios, la misma estructura, todo eso y me van a preguntar cuáles, cuando más vean cómo sigue floreciendo el negocio de la venta de autos, ¿tiene esto relación con economía ilegal? Nomás dejo la pregunta y hay otros renglones de la economía también que tienen relación con ese tipo de economía”.

Loza Ochoa sostuvo que la violencia no puede entenderse ni atenderse únicamente como un problema policial, pues requiere cambios en distintos ámbitos de gobierno y la participación de la sociedad.

En ese sentido, consideró necesario involucrar a las universidades, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Instituto Sinaloense de Cultura y las direcciones municipales de cultura para trabajar en la prevención desde otros espacios.

“No es un asunto de policías y ladrones, como se ha dicho históricamente. Es más que eso”, manifestó.

Señaló que la persistencia de la violencia también se refleja en los asesinatos de mujeres. Como ejemplo, mencionó que durante agosto fueron asesinadas 26, en septiembre 24 y en octubre 22, para un total de 72 víctimas en esos tres meses.

El presidente de la CEDH consideró que responsabilizar exclusivamente a las corporaciones de seguridad de recuperar las condiciones que tenía Sinaloa antes del 8 de septiembre de 2024 sería injusto, pues la solución requiere la intervención de otros sectores.

“Cargarle a los policías la responsabilidad de que nos regresen al menos la situación del 8 de septiembre de 2024, pues seríamos ingratos en darles esa responsabilidad”, señaló.