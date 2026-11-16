$!Sinaloa ocupa el cuarto lugar nacional en búsquedas sobre emprendimiento en Google

El interés por emprender y buscar alternativas para generar ingresos coloca a Sinaloa en el cuarto lugar nacional en búsquedas relacionadas con el emprendimiento, de acuerdo con datos de Google Trends correspondientes a los últimos 12 meses. La entidad registró un índice relativo de búsqueda de 81 puntos, por debajo de Tabasco, que encabezó la medición con 100 puntos; Oaxaca, con 87, y Yucatán, con 82. Sinaloa se ubicó por encima de Zacatecas, que alcanzó 80 puntos. Dentro del Estado, Culiacán concentró el mayor interés digital, con un índice de 100 puntos, seguido de Los Mochis, con 88; Guasave, con 86, y Mazatlán, con 81.

Para Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, este comportamiento puede relacionarse con la necesidad de que las personas busquen alternativas de autoempleo ante las condiciones económicas que enfrentan. “Pues tienen que autoemplearse y es la única manera que lo están haciendo, va a buscar cómo generarlo porque pues tenemos que llevar el sustento en nuestras casas”, expresó. La dirigente empresarial consideró que los sinaloenses mantienen una disposición para encontrar alternativas que les permitan obtener ingresos y sostener a sus familias. “El sinaloense, como lo hemos dicho, es muy, muy trabajador y le va a buscar el cómo sí”, manifestó. Los datos de Google Trends muestran que el interés por el emprendimiento no se concentra únicamente en la capital, sino que también tiene presencia importante en las principales ciudades del norte y sur de Sinaloa.