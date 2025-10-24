$!Sinaloa participa en Foro Regional de Consulta del T-MEC

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer la posición de México en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo el Foro Regional de Consulta del T-MEC Sinaloa con sectores estratégicos del estado. Este ejercicio forma parte de la estrategia nacional encabezada por la Secretaría de Economía federal, bajo la coordinación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Marcelo Ebrard, se informó en un comunicado.

En este evento, en el que participaron representantes de los sectores productivos y funcionarios de los ámbitos estatal y federal, el recién nombrado Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, resaltó que el tema es de gran relevancia para el País y para el estado ante la renegociación en 2026 del T-MEC. Ante este reto, las consultas que a nivel nacional lleva a cabo la Secretaría de Economía representan para Sinaloa una plataforma importante, dijo. “A nombre del Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, les reitero el compromiso del estado con los sectores productivos y la trascendencia de avanzar y escuchar su voz en esta consulta nacional que se realiza. Reconocemos el compromiso de empresarias y empresarios en este proceso de consulta”, mencionó.

Castro Meléndrez destacó que el T-MEC ha favorecido las exportaciones de Sinaloa al mercado de Norteamérica, particularmente de productos agrícolas, alimentos procesados como el atún y carnes, así como de bienes para la industria automotriz. En el comunicado se indicó que tan solo en 2024, Sinaloa exportó 2 mil 536 millones de dólares, de los cuales más del 90 por ciento tuvieron como destino los países del tratado. En los últimos 10 años, el incremento de las exportaciones ha sido del 49 por ciento, lo que ha facilitado establecer relaciones de negocios e inversiones que han generado fuentes de trabajo y movilidad de bienes y servicios en beneficio de la economía nacional. El funcionario estatal resaltó que las inversiones de Canadá en la industria minera en Sinaloa siguen creciendo, mientras que las de Estados Unidos en diferentes sectores se han mantenido dinámicas.

Asimismo, reconoció que el campo sinaloense enfrenta consecuencias derivadas de la asimetría de apoyos entre productores de Estados Unidos y los agricultores de Sinaloa y México. En Estados Unidos, los productores pueden operar con costos más bajos debido a subsidios, financiamiento, insumos, tecnología accesible y barata; mientras que los productores sinaloenses enfrentan una situación donde la productividad está subordinada a la disponibilidad tecnológica de esos países. En su intervención, el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Carlos Candelaria López, expresó que en este tipo de Foros Regionales de Consulta del T-MEC se atienden 30 sectores productivos prioritarios, con el objetivo de conocer sus puntos de vista, identificar qué funciona y recibir aportes. Recordó que, previo a la revisión del T-MEC en 2026, se acordó que los tres países participantes llevaran a cabo este tipo de consultas o foros. En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó que estas consultas fueran abiertas en cada estado, permitiendo que todos los sectores participen para decidir qué se mantiene, se fortalece o se modifica en el tratado.