Sinaloa participará este sábado en el Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil, que tendrá como hipótesis un sismo y comenzará a las 11:00 horas, informó Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil.

Indicó que hasta la mañana de este sábado se habían registrado cerca de 2 mil inmuebles y alrededor de 110 mil personas para participar en el ejercicio, aunque la cifra podría aumentar antes de que inicie.

Mencionó que a las 11:00 horas sonará la alarma en Sinaloa, momento en que las personas que participen deberán poner en práctica los protocolos de evacuación establecidos en sus hogares, centros de trabajo, escuelas y demás inmuebles.

“El simulacro es a las 11:00 de la mañana; en la hora a México va a estar a las 12 de la tarde o mediodía”, dijo.

Navarrete Cuevas explicó que el simulacro permitirá evaluar cómo responde la población ante una emergencia, además de revisar los tiempos de evacuación y la identificación de los puntos de reunión.

“Una hipótesis de lo que pudiera suceder y cómo podemos reaccionar también, cuánto tiempo hacemos del punto donde estás al punto donde deberías de estar o la parte más segura”, señaló.

El funcionario indicó que el ejercicio también busca que las personas identifiquen las rutas de evacuación y los riesgos en los lugares que frecuentan, como plazas públicas, unidades económicas y otros espacios.

Añadió que la preparación no debe limitarse a los simulacros, sino formar parte de la vida cotidiana, tanto en hogares como en comunidades e instituciones.

“Yo creo que la cultura, la prevención va más allá debe ser cotidiano, debe ser como parte de la vida misma, del ser humano, no solamente nuestro estado, en nuestro país y el mundo”, expresó.