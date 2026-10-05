Sinaloa pasó primer mes de clases sin un solo día libre de suspensiones: Mexicanos Primero Sinaloa

Durante los primeros 21 días programados con clases del ciclo escolar 2026-2027, Sinaloa no registró una sola jornada completamente libre de suspensiones escolares, de acuerdo con el monitoreo de la plataforma Días Sin Clases, de Mexicanos Primero Sinaloa.

El reporte, con corte al 30 de septiembre, señala que las interrupciones del servicio educativo estuvieron presentes durante todo el primer mes de actividades y respondieron principalmente a causas operativas, así como a fenómenos naturales y otras condiciones extraordinarias.

Las suspensiones por causas operativas se registraron en 18 de los 21 días escolares monitoreados. Entre los motivos identificados se encuentran fallas de infraestructura y servicios básicos, riesgos físicos o sanitarios en los alrededores de los planteles, vandalismo y falta de docentes o personal.

Culiacán concentró el mayor número de registros relacionados con estas causas, con 43; seguido de Ahome, con 42, y Guasave, con 38.

Mexicanos Primero Sinaloa también identificó que al menos 13 planteles no habían logrado iniciar clases presenciales hasta el jueves 24 de septiembre debido a problemas de infraestructura.

De estas escuelas, siete se localizaban en Guasave, dos en Sinaloa municipio y una en cada uno de los municipios de Ahome, Culiacán, Juan José Ríos y Salvador Alvarado.

La organización señaló que, al cierre del monitoreo, no contaba con información confirmada para determinar si esas comunidades escolares habían regresado a las aulas después del lunes 28 de septiembre o si continuaban con actividades a distancia.

A las interrupciones por causas operativas se sumaron suspensiones masivas derivadas de condiciones meteorológicas. Durante septiembre se registraron cierres particularmente los días 10, 14, 15 y 28 en municipios del norte del estado.

El 29 de septiembre, las suspensiones por causas naturales fueron documentadas en los 20 municipios de Sinaloa.

Mexicanos Primero Sinaloa reconoció que ante fenómenos meteorológicos las suspensiones pueden ser necesarias para proteger a estudiantes y docentes, pero señaló la importancia de contar con protocolos que permitan mantener la continuidad educativa durante las contingencias y garantizar un regreso seguro y oportuno a las aulas.

La organización planteó que las diferentes causas requieren respuestas específicas: las contingencias meteorológicas demandan mecanismos de protección y continuidad educativa; los problemas de infraestructura, atención y seguimiento hasta su resolución; mientras que las condiciones de inseguridad requieren medidas para proteger a las comunidades escolares.

También consideró necesario dar seguimiento a los planteles que acumulan varios días sin actividades presenciales, identificar los obstáculos que impiden su reapertura y documentar las acciones implementadas para evitar que las interrupciones se prolonguen.

Mexicanos Primero Sinaloa aclaró que el monitoreo de Días Sin Clases se construye con información pública y verificable. Sus registros permiten identificar motivos de suspensión, aunque no representan necesariamente la totalidad de los cierres ocurridos en el estado ni permiten determinar con exactitud cuántos estudiantes resultaron afectados.

La plataforma puede consultarse en sinclases.mx.