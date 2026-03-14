Sinaloa pierde más de 14 mil empleos en febrero; caída se concentra en el campo

El empleo formal en Sinaloa registró una caída al cierre de febrero de 2026, impulsada principalmente por la reducción de trabajadores eventuales del campo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En total, el estado contabilizó 600 mil 62 trabajadores afiliados en febrero de 2026, mientras que en el mismo mes de 2025 se tenían 614 mil 863, lo que representa 14 mil 801 empleos menos en un año.

La disminución se explica principalmente por la baja en trabajadores eventuales, que pasaron de 112 mil 178 en febrero de 2025 a 97 mil 216 en febrero de 2026, es decir, 14 mil 962 menos.

Dentro de este segmento, la mayor reducción se registró en el empleo eventual del campo, que bajó de 59 mil 914 trabajadores a 45 mil 764, lo que significa 14 mil 150 plazas menos en comparación anual.

En contraste, el empleo eventual urbano tuvo una variación menor, al pasar de 52 mil 264 a 51 mil 452 trabajadores, una disminución de 812 puestos.

Por su parte, el empleo permanente prácticamente se mantuvo estable, al pasar de 502 mil 685 trabajadores en febrero de 2025 a 502 mil 846 en febrero de 2026, con un ligero aumento de 161 plazas.

Las cifras muestran que la caída del empleo formal en Sinaloa durante febrero se concentró casi por completo en el trabajo eventual agrícola, mientras que el empleo permanente se mantuvo prácticamente sin cambios.