Sinaloa plantará 157 mil árboles durante Jornada Nacional de Reforestación

Sinaloa se sumó este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación, encabezada a nivel nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una meta estatal de plantar 157 mil árboles en 691 hectáreas distribuidas en los 20 municipios.

El arranque de las actividades se realizó en el Estero de Bacorehuis, en el Poblado 7 del Valle del Carrizo, Ahome, donde la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta junto con miles de brigadistas que participaron simultáneamente en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Gobierno de Sinaloa, las acciones contemplan la intervención de 109 polígonos en el estado, donde se plantarán los 157 mil árboles como parte de la estrategia nacional para fortalecer el patrimonio forestal y contribuir a la protección ambiental.

Durante el enlace nacional, Sheinbaum anunció que el segundo domingo de agosto de cada año será destinado a la realización de la Jornada Nacional de Reforestación, con la participación de gobiernos, comunidades, organizaciones y ciudadanos.

“Invitamos a todas las mexicanas y mexicanos a sumarse a esta gran jornada, que, a partir de hoy, el segundo domingo de agosto lo decretemos como la Jornada Nacional de Reforestación todos los años”, expresó la presidenta.

Sheinbaum señaló que el objetivo es impulsar acciones de reforestación en todo el territorio nacional, desde las zonas desérticas hasta las selvas.

Para esta primera jornada se contempla la plantación de más de 6 millones de árboles y la siembra o dispersión de más de 1.7 millones de semillas, además de otras 500 mil que serán dispersadas mediante drones, informó la secretaria de Agricultura federal, Columba López Gutiérrez.

La funcionaria agregó que el Gobierno federal tiene como meta que para 2030 se hayan sembrado y plantado mil 500 millones de unidades de diversas especies.

En Ahome, Bonilla Valverde destacó que la incorporación de Sinaloa a la estrategia busca generar mejores condiciones ambientales para las próximas generaciones.

“El día de hoy vamos a hacer realidad este proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum que arrancamos en el Poblado 7 del Valle del Carrizo, aquí en Ahome. Es para dejarles a las nuevas generaciones un estado verde, un estado con mejor ecología para que nuestro clima cambie”, manifestó.

La Gobernadora también reconoció la participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, integrantes del programa Sembrando Vida y otras organizaciones que colaboran en las labores de reforestación.

En el acto participaron autoridades militares y de seguridad, entre ellas el comandante de la Cuarta Región Naval, Juan José Bernal Méndez; el comandante de la Novena Zona Militar, Julio César Islas Sánchez; y el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, Julices Julián Tadeo González Calzada.

También acudieron la senadora Francis Chiquete; el secretario de Bienestar, Francisco Barrón; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; la coordinadora estatal de Sembrando Vida, María Virginia Pérez Torres, además de representantes de Conafor, Sader y otros invitados.