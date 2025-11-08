Sinaloa queda fuera de la encuesta que mide el consumo de drogas, por la violencia

Sinaloa no fue incluido en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, debido a la violencia que azota la entidad desde el 9 de septiembre de 2024, según reveló el medio de comunicación Radio Fórmula. La Encodat, que fue suspendida durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la finalidad de medir el consumo de dichas sustancias, ver en qué población se da el mayor uso de ellas y, además, incluye datos sobre salud mental.

Antes de ser cancelada en el sexenio de López Obrador, la encuesta era realizada cada ocho años, por lo que los últimos datos actualizados corresponden al 2016 y, desde entonces, no había datos gubernamentales respecto al consumo de sustancias, ni cuáles estaban teniendo mayor prevalencia en la población, pese a que en la administración anterior, el Gobierno de México inició una campaña denominada “Si te drogas, te matas”, enfocada principalmente a propaganda estigmatizando el uso de drogas, llevaba por la Secretaría de Educación Pública y o por la Secretaría de Salud, en la que además trasladaba la responsabilidad de prenvención a padres, madres de familia, tutores y docentes en las escuelas de educación básica.

La exclusión de Sinaloa de la Encodat se da también en medio de la creciente guerra contra el fentanilo, presionada por Estados Unidos, y el aumento del consumo de metanfetaminas en el territorio mexicano, como lo documentó Noroeste en el reportaje “Fentanilo: más propaganda que política de salud”. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud, fechada el 15 de octubre, ya concluyó la fase de levantamiento de datos en el territonio nacional.

“Con esta etapa finalizada, se da inicio a la fase de análisis e interpretación de los datos recabados, con el objetivo de generar evidencia sólida sobre los patrones de consumo de sustancias en la población mexicana”. La última vez que se realizó esta encuesta, en 2016, arrojó que en México incrementó el consumo de sustancias en mujeres, con respecto al 2011.