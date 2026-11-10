Sinaloa rebasa los 120 feminicidios en 2026, superando todos los registros de la última década

Sinaloa acumula 121 feminicidios en los primeros 10 meses de 2026, una cifra que rebasa los registros de todos los años de la última década y supera incluso el máximo histórico de 86 casos que se había contabilizado en 2017, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

El número de víctimas registrado hasta octubre supera en 48 casos los 73 feminicidios contabilizados durante todo 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 66 por ciento.

La dimensión de la cifra también se observa al compararla con los registros de años anteriores.

En 2024 se documentaron 31 feminicidios; en 2023 fueron 33, mientras que en 2022 se contabilizaron 23.

Incluso frente a 2017, que hasta ahora encabezaba la estadística histórica con 86 casos, el registro de 2026 representa 35 feminicidios más, pese a que todavía no concluye el año.

El desglose mensual de la Fiscalía muestra que la incidencia se intensificó durante los últimos meses, particularmente entre agosto y octubre, periodo en el que se concentró una parte importante de los casos registrados durante 2026.

El tablero de incidencia delictiva también refleja un aumento en el promedio diario de feminicidios. Para 2026 reporta 0.38 casos por día, frente a 0.20 durante 2025.

La estadística de la Fiscalía de Sinaloa contempla registros desde 2012 y muestra que, durante varios años, la cantidad anual de feminicidios se mantuvo por debajo de los 50 casos.

El comportamiento de 2026 rompe con esa tendencia y coloca al Estado ante el registro más alto de todo el periodo.



Mazatlán suma tres feminicidios en noviembre

La violencia contra las mujeres también se ha mantenido en municipios como Mazatlán y Escuinapa, donde se han registrado asesinatos en distintos puntos de sus cabeceras municipales.

En Mazatlán, el asesinato de Claudia Guadalupe, de aproximadamente 35 años, ocurrido este martes en la colonia Gabriel Leyva, se convirtió en el tercer feminicidio registrado durante noviembre.

La mujer fue atacada a balazos cuando caminaba por la avenida Emilio Barragán, frente al acceso al Club Naval de la Cuarta Región Naval.

Los responsables viajaban en una motocicleta y huyeron después de abandonar la unidad en un callejón cercano. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este crimen.

Este caso se suma al asesinato de otra mujer ocurrido el 27 de octubre en la Colonia Flores Magón, donde la víctima fue atacada a balazos sobre la calle Mimosa. Con ese hecho, Mazatlán llegó a 12 feminicidios en el año, de acuerdo con el recuento de los casos reportados.

En Escuinapa, el asesinato de una mujer identificada como Lucero, de aproximadamente 40 años, elevó a 18 el número de mujeres ultimadas a balazos durante 2026.

La víctima fue atacada en un establecimiento de venta de birria ubicado en el centro de la cabecera municipal.