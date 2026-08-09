Sinaloa recibe 915 mil turistas y genera más de $3 mil 900 millones este verano

Más de 915 mil visitantes han llegado a Sinaloa durante julio y lo que va de agosto, dejando una derrama económica superior a los 3 mil 900 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo estatal.

Durante este periodo vacacional de verano, la entidad registra una ocupación hotelera promedio de 71 por ciento, mientras que Mazatlán se mantiene como el principal destino turístico del estado.

El puerto ha recibido más de 770 mil visitantes, con una ocupación hotelera promedio de 84 por ciento y una derrama económica superior a los 3 mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, durante los últimos cuatro fines de semana la ocupación hotelera promedio en Mazatlán alcanzó 89 por ciento.

Los hoteles ubicados en zonas estratégicas del puerto han registrado incluso ocupaciones de hasta 100 por ciento entre viernes y domingo.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, atribuyó estos resultados a la promoción de los distintos destinos de la entidad y destacó la respuesta de los viajeros durante la temporada vacacional.

“Estamos muy contentos con los resultados alcanzados este verano, ya que las metas se están cumpliendo tal como lo planeamos”, señaló.

La funcionaria indicó que la estrategia de promoción contempla no solamente los destinos de playa, sino también las zonas serranas, Pueblos Mágicos, Pueblos Señoriales y comunidades de Sinaloa.

En Mazatlán, el flujo de visitantes se ha reflejado en atractivos como el acuario, el observatorio, el faro, las playas y el malecón, además de establecimientos de hospedaje y servicios turísticos.

La dependencia estatal señaló que el movimiento turístico también ha beneficiado a comunidades del estado, donde los visitantes han encontrado atractivos relacionados con la historia, tradiciones y gastronomía sinaloense.