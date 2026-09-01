Sinaloa recibe 94 mil millones de pesos federales

Sinaloa ha recibido una inversión federal de 94 mil millones de pesos durante los dos primeros años de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinada a infraestructura, salud y programas sociales en la entidad.

Las cifras del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum Pardo detallan dos años de inversiones constantes, las cuales han impulsado el desarrollo del Estado, apoyando a sectores productivos y a las personas vulnerables.

El informe de Gobierno, presentado anualmente, detalla los avances y las acciones implementadas por la administración federal en las distintas entidades del País.

El Segundo Informe de Gobierno de la Mandataria nacional reveló estas inversiones, destacando los apoyos en infraestructura carretera, portuaria e hidroagrícola, así como recursos en salud, vivienda, educación y programas sociales.

La inversión en infraestructura incluye 46 mil 877 millones de pesos para la modernización del puerto de Topolobampo, Ahome, con conclusión prevista para el próximo año.

Otros 10 mil 635 millones de pesos se destinan a la tecnificación de los Distritos de Riego 010 (Humaya) y 075 (Río Fuerte).

Además, se construyen centrales hidroeléctricas en Amata, Picachos y Santa María, y una de ciclo combinado en Mazatlán para fortalecer el abasto energético.

En infraestructura carretera, se invierten más de mil 307 millones de pesos en la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita, un paso vehicular en Mazatlán y la conservación de la red federal.

Los programas de Bienestar representan una inversión de 26 mil 366 millones de pesos, con un millón 129 mil 896 beneficiarios.

Estos incluyen la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión de Personas con Discapacidad.

En vivienda, se construyen 55 mil 300 casas nuevas, con 11 mil 524 ya terminadas.

Además, 171 mil 997 familias han liquidado deudas con Infonavit y Fovissste.

Sinaloa rebasó la meta de entregar 30 mil escrituras, dando certeza jurídica de su patrimonio a igual número de familias. Esto posiciona al estado en el primer lugar nacional en este rubro.

Para el sector salud, se invierten más de 3 mil 183 millones de pesos en diversas obras.

Destaca el nuevo Hospital General Regional del IMSS, con una inversión de 2 mil 569 millones de pesos, que contará con 216 camas, 40 consultorios y 11 quirófanos.

También se amplió el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa con la apertura de una zona infantojuvenil y un área especial para mujeres. El Hospital Pediátrico de Culiacán ya cuenta con nuevas salas de quirófanos y área de quemados.

En educación, se construye una unidad de la Universidad Rosario Castellanos y un bachillerato tecnológico en Culiacán.

Se ampliarán o reconvertirán cinco planteles de nivel medio superior en Culiacán y Mazatlán, y se edificarán 20 bachilleratos nacionales “Margarita Maza”.

Estas acciones sumarán 8 mil 280 espacios nuevos para estudiantes de bachillerato y mil 200 en educación superior.

El programa La Escuela es Nuestra ha invertido 549 millones 250 mil pesos en mil 552 escuelas básicas y 173 de nivel medio superior.

Las becas han generado una derrama económica de más de 3 mil 340 millones de pesos, beneficiando a 312 mil 326 estudiantes de todos los niveles.

Incluyen Jóvenes Construyendo el Futuro y becas para útiles escolares, de las cuales se entregarán 182 mil 480 este año.

Los sectores agrícola y pesquero han recibido alrededor de 3 mil 882 millones de pesos.

Programas como Producción para el Bienestar y BienPesca han beneficiado a más de 106 mil hombres y mujeres del campo y 32 mil 513 pescadores.

Para justicia social, se aprobó un presupuesto de 114 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

Además, se habilitarán 20 centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), uno por municipio, para atención integral y gratuita a mujeres.