$!Sinaloa recibe de Gobierno federal 100 patrullas para la Policía Estatal

CULIACÁN._ El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana entregó 100 patrullas a la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa como parte de la acciones para reforzar la seguridad en el estado.
En la misma ceremonia de entrega el Gobierno del Estado firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para reclutar, capacitar y adiestrar a 150 nuevos elementos que se añadirán a la corporación.
La acción se realizó en un evento público en Culiacán, tras la tercer visita del Gabinete de Seguridad federal a la que acudió el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Raymundo Morales, Secretario de la Marina.
Autoridades federales y estatales destacaron que estas medidas forman parte de la estrategia integral para disminuir la incidencia delictiva y garantizar la paz en la entidad, a casi un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Schazarino señaló que estas acciones permitirán contar con más herramientas para actuar con eficacia en materia de seguridad.
“Su respaldo no solo fortalecen nuestras capacidades, sino que también reafirma el carácter de unidad con el que enfrentamos los desafíos de la seguridad pública”, destacó.
García Harfuch expresó que estas nuevas patrullas estarán destinadas reforzarán principalmente la presencia en Culiacán.
“Desde el inicio de la presente administración, hemos fortalecido la presencia de las autoridades federales, se incremento el trabajo de inteligencia, investigación y se han realizado operaciones coordinadas con las autoridades locales, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva”, destacó.
En la ceremonia, realizada en la Base Aérea Militar número 10, también estuvieron el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández; comandante de la III Región, Guillermo Briseño Lobera; comandante de la 4ª Región Naval, José Daniel Reséndiz Sandoval; presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde; magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Guadalupe Chávez Reyes, así como autoridades militares, navales y policiales del Estado de Sinaloa, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía estatal.