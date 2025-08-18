$!Sinaloa recibe de Gobierno federal 100 patrullas para la Policía Estatal

CULIACÁN._ El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana entregó 100 patrullas a la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa como parte de la acciones para reforzar la seguridad en el estado.

En la misma ceremonia de entrega el Gobierno del Estado firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para reclutar, capacitar y adiestrar a 150 nuevos elementos que se añadirán a la corporación.

La acción se realizó en un evento público en Culiacán, tras la tercer visita del Gabinete de Seguridad federal a la que acudió el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Raymundo Morales, Secretario de la Marina.

Autoridades federales y estatales destacaron que estas medidas forman parte de la estrategia integral para disminuir la incidencia delictiva y garantizar la paz en la entidad, a casi un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.