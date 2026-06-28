Sinaloa recibirá más de $508 mil para acciones de protección a niñas y adolescentes

CULIACÁN._ La Secretaría de las Mujeres federal y la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa formalizaron un convenio mediante el cual se transferirán 508 mil 043 pesos con 52 centavos para la ejecución de acciones enfocadas en la protección de niñas y adolescentes en la entidad.

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, los recursos corresponden al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2026 y serán destinados a la estrategia denominada “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”.

El convenio establece que la Secretaría de las Mujeres federal fungirá como la instancia donante, mientras que la dependencia estatal será la receptora y responsable de ejecutar las acciones contempladas en el proyecto.

“El presente contrato tiene por objeto la donación de recursos que la donante otorga a la donataria (...) a efecto de que los mismos sean destinados a la Estrategia: Niñas y Adolescentes Libres y Seguras contenida en los Criterios FOBAM 2026”, señala el documento.

Los recursos federales serán entregados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, instancia que posteriormente realizará la transferencia a la Secretaría de las Mujeres estatal para su aplicación.

Según el convenio, la dependencia estatal deberá comprobar la recepción de los recursos, resguardar la documentación correspondiente y presentar informes trimestrales sobre el avance y ejecución del proyecto.

Entre las obligaciones establecidas se encuentra la entrega de reportes periódicos que incluyan evidencia documental de las actividades realizadas, como cartas descriptivas, órdenes del día, minutas, listas de asistencia, registros fotográficos, cédulas de visitas y datos cuantitativos de las acciones desarrolladas.

El calendario de rendición de cuentas contempla la presentación de informes entre el 1 y el 7 de julio de 2026 para el primer trimestre, del 1 al 7 de octubre de 2026 para el segundo y del 11 al 15 de enero de 2027 para el tercero.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno federal para fortalecer la prevención de violencias y garantizar el bienestar de niñas y adolescentes mediante programas financiados a través del FOBAM 2026.