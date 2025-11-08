$!Sinaloa reduce casos de dengue, pero sigue entre los cinco estados con mayor contagio

En el mismo periodo de 2024 se habían reportado 3 mil 248 contagios, por lo que el número de casos disminuyó.

El informe federal indica que Sinaloa acumula mil 243 casos confirmados de dengue en 2025. De estos, 569 corresponden a dengue no grave y 628 a dengue con signos de alarma y 46 a dengue grave, además de seis defunciones.

Aunque Sinaloa redujo el número de contagios de dengue en comparación con 2024, la entidad se mantiene entre las cinco con más casos confirmados a nivel nacional, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud federal, con corte al 3 de noviembre.

A pesar de esta reducción, Sinaloa continúa entre las entidades con mayor carga de la enfermedad junto a Sonora, Baja California Sur, Veracruz y Jalisco, que concentran casi la mitad de los casos del País.

En términos poblacionales, Sinaloa presenta una tasa de 37.96 casos por cada 100 mil habitantes, lo que también lo coloca entre los primeros lugares del país, ostentando un tercer lugar, después de Sonora y Baja California Sur.

A nivel nacional, México acumula 15 mil 806 casos confirmados de dengue durante 2025, una reducción respecto al 2024, cuando se reportaron 100 mil 413.

No obstante, la letalidad aumentó ligeramente, de 0.55 por ciento a 0.64 por ciento, con 48 defunciones confirmadas.

El documento precisa que en Sinaloa la letalidad aumentó al pasar de 0.40 a 0.89.

Además, menciona que en los contagios predomina el serotipo 3 del virus, con 258 muestras identificadas por pruebas de laboratorio.

Los municipios con mayor número de casos de dengue no grave son Choix, con 78; Escuinapa con 37; Mocorito con 16 y Badiraguato con 14.

Sin embargo, para los casos de dengue sin signos de alarma y dengue grave, se encuentra Mocorito con 27; Escuinapa con 21 y Badiraguato con 9.