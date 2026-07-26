Sinaloa reduce sequía, pero 26% del territorio sigue anormalmente seco

Sinaloa presenta una mejoría en sus condiciones hídricas respecto a los últimos dos años, aunque persisten zonas con estrés hídrico por falta de agua.

De acuerdo con el Monitor Nacional de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, con corte al 15 de julio de 2026, el 26 por ciento de la superficie estatal mantiene una condición de anormalmente seca.

La condición anormalmente seca es la de menor nivel dentro de la medición de sequía implementada por la Conagua.

El reporte establece que el 74 por ciento restante del territorio sinaloense no presenta afectaciones relacionadas con la sequía.

Las zonas con esta clasificación se concentran principalmente en la región de El Fuerte, con extensión hacia la zona de Évora, así como en el corredor que va de Mazatlán hacia Escuinapa.

En total, son 10 municipios los que permanecen bajo esta condición en algunas de sus regiones.

El escenario actual representa una reducción en las afectaciones comparado con años anteriores. En el informe del 15 de julio de 2025, cerca del 40 por ciento del territorio sinaloense registraba alguna categoría asociada con falta de agua.

En ese periodo, el 22.9 por ciento de la superficie estatal estaba catalogado como anormalmente seco; el 8 por ciento enfrentaba sequía moderada y el 8.6 por ciento se encontraba bajo una clasificación de sequía severa.

La diferencia es mayor respecto a julio de 2024, cuando la totalidad del territorio estatal presentaba algún grado de sequía.

Hace dos años, el 49.8 por ciento de Sinaloa se encontraba en sequía excepcional, considerada la categoría más grave dentro del monitoreo de Conagua; además, el 24.8 por ciento presentaba sequía extrema, el 23.7 por ciento sequía severa, el 1.3 por ciento sequía moderada y el 0.4 por ciento una condición anormalmente seca.



Presas recuperan almacenamiento, aunque siguen debajo de niveles óptimos

Las lluvias registradas durante el actual periodo han permitido una recuperación gradual en el almacenamiento de agua de las principales presas de Sinaloa.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, las 11 presas principales del estado acumulan 4 mil 365.2 millones de metros cúbicos, equivalente al 27.6 por ciento de su capacidad conjunta.

El incremento se observa después de que el sistema registró, al corte del 17 de julio, un almacenamiento de 3 mil 602.3 millones de metros cúbicos, que representaban 22.7 por ciento de llenado.

En una semana, los embalses incorporaron 762.9 millones de metros cúbicos y elevaron su nivel en 4.9 puntos porcentuales.

Aunque la recuperación representa un avance frente al déficit acumulado por los periodos secos recientes, las presas todavía se encuentran por debajo de una tercera parte de su capacidad total.

En comparación con la misma fecha de 2025, el sistema cuenta ahora con mil 797.3 millones de metros cúbicos adicionales, lo que representa cerca de 70 por ciento más agua almacenada que hace un año.

Durante los últimos días, las aportaciones superaron las extracciones. Los embalses recibieron 51.7 millones de metros cúbicos y tuvieron salidas por 1.9 millones, con un balance positivo de 49.7 millones de metros cúbicos.

La mayor incorporación de agua correspondió a la presa Luis Donaldo Colosio, conocida como Huites, con 26 millones de metros cúbicos captados y un almacenamiento de mil 356.7 millones de metros cúbicos, equivalente al 42.4 por ciento de su capacidad.

También registraron aportaciones relevantes la presa Adolfo López Mateos, conocida como El Varejonal, con 7.4 millones de metros cúbicos; Gustavo Díaz Ordaz, o Bacurato, con 6.6 millones; y José López Portillo, El Comedero, con 6.1 millones.

Sin embargo, la recuperación no es uniforme en todo el sistema. Cuatro presas permanecen con niveles inferiores al 15 por ciento de almacenamiento: Eustaquio Buelna, con 12.1 por ciento; Miguel Hidalgo y Costilla, con 12.8 por ciento; Juan Guerrero Alcocer, con 13.9 por ciento; y Josefa Ortiz de Domínguez, con 14.6 por ciento.

Además, tres embalses mantienen volúmenes inferiores a los registrados en el mismo periodo del año pasado: Guillermo Blake Aguilar, con una diferencia negativa de 5.7 millones de metros cúbicos; Eustaquio Buelna, con 16.4 millones menos; y Juan Guerrero Alcocer, con 9.6 millones menos.

En contraste, el sistema Baluarte-Presidio mantiene mejores condiciones. La presa Santa María reporta 750.2 millones de metros cúbicos, equivalente al 92.5 por ciento de su capacidad de conservación, mientras que Picachos alcanza 324.9 millones de metros cúbicos y se ubica al 100.9 por ciento.

Aunque las lluvias han permitido una recuperación importante en los niveles de almacenamiento y han reducido la extensión territorial afectada por sequía, los registros de Conagua muestran que Sinaloa todavía enfrenta un proceso de recuperación hídrica desigual entre sus regiones.