$!Sinaloa refuerza campaña invernal de vacunación 2025–2026

La Secretaría de Salud de Sinaloa reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse contra enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, como parte de la Campaña de Vacunación 2025–2026, que estará vigente hasta el 3 de abril de 2026.
El Secretario Cuitláhuac González Galindo informó que el operativo de inmunización está dirigido a grupos de riesgo, entre ellos niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, cáncer o VIH.
Destacó que la vacuna contra la influenza puede aplicarse desde los seis meses de edad y exhortó a toda la población a acudir a los centros de salud públicos.
“Aquellas personas que trabajan en hospitales, que tienen algún riesgo, también deben de aplicarse la vacuna de influenza”, dijo González Galindo.
Para esta temporada, el esquema contempla la aplicación de tres biológicos principales: Vacuna Moderna para niñas y niños de 6 a 11 años, Vacuna Pfizer para personas de 12 a 59 años, mujeres embarazadas y mayores de 60, Vacuna contra neumococo para personas de 60 años en adelante.
Las dosis estarán disponibles de manera gratuita en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.
La meta estatal para la campaña es aplicar un total de 1 millón 307 mil 593 dosis, distribuidas de la siguiente manera: 912 mil 028 contra influenza, 285 mil 330 contra Covid-19, y 110 mil 235 contra neumococo.
De acuerdo con la dependencia, la vacunación busca prevenir complicaciones graves por enfermedades respiratorias durante el invierno, especialmente en personas vulnerables.
Los biológicos pueden solicitarse en centros de salud, hospitales y módulos itinerantes habilitados en todo el Estado.
La autoridad sanitaria reiteró que las vacunas son seguras y gratuitas, y que la aplicación oportuna permite reducir hospitalizaciones por enfermedades estacionales.