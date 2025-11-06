$!Sinaloa refuerza campaña invernal de vacunación 2025–2026

La Secretaría de Salud de Sinaloa reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse contra enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, como parte de la Campaña de Vacunación 2025–2026, que estará vigente hasta el 3 de abril de 2026. El Secretario Cuitláhuac González Galindo informó que el operativo de inmunización está dirigido a grupos de riesgo, entre ellos niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, cáncer o VIH.

Destacó que la vacuna contra la influenza puede aplicarse desde los seis meses de edad y exhortó a toda la población a acudir a los centros de salud públicos. “Aquellas personas que trabajan en hospitales, que tienen algún riesgo, también deben de aplicarse la vacuna de influenza”, dijo González Galindo. Para esta temporada, el esquema contempla la aplicación de tres biológicos principales: Vacuna Moderna para niñas y niños de 6 a 11 años, Vacuna Pfizer para personas de 12 a 59 años, mujeres embarazadas y mayores de 60, Vacuna contra neumococo para personas de 60 años en adelante.