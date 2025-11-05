$!Sinaloa refuerza estrategias para prevenir y atender violencia de género: Secretaría de las Mujeres

MÉXICO._ En México, la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad urgente y cada día, más mujeres alzan la voz para exigir respeto, justicia y espacios seguros, manifestó la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde.
En este contexto, dijo, Sinaloa destaca por fortalecer su estrategia de prevención, atención y acompañamiento institucional, convirtiéndose en un referente regional en la construcción de entornos libres de violencia.
Expuso que en Sinaloa, campañas como Transporta Segura, enfocada en visibilizar y sancionar el acoso sexual en el transporte público, junto con una red estatal de atención integral, que incluye los tres Centros de Justicia para las Mujeres, el Cepavif, las Unidades Locales de Atención, 16 Centros LIBRE y las instancias municipales de las mujeres en los 20 municipios, han permitido que más mujeres sean protegidas.
Chiquete Elizalde destacó que estas acciones, impulsadas en coordinación con organizaciones civiles y autoridades locales, refuerzan los esfuerzos nacionales por erradicar la violencia de género mediante la prevención, la educación y la denuncia.
La Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, subrayó que ninguna mujer debe ser violentada bajo ninguna circunstancia y que el compromiso institucional debe ser permanente.
“La violencia no distingue edades, profesiones ni clases sociales. Las instituciones debemos decir con firmeza: aquí estamos, eso que viviste está mal, es violencia; no estás sola, yo estoy contigo”, expresó.
Chiquete Elizalde destacó que los esfuerzos interinstitucionales han generado resultados positivos en la entidad, alentando a más mujeres a romper el silencio.
“Los talleres, conversatorios, campañas y la atención psicológica, jurídica y social han sido clave para impulsar una transformación cultural basada en el respeto y la igualdad. Cada vez más mujeres se atreven a decir: eso que estás haciendo es violencia, y no lo voy a permitir”, puntualizó.
La funcionaria reiteró la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención, la empatía y el acompañamiento como ejes centrales de la política pública de género.
En un país donde la violencia contra las mujeres sigue representando uno de los mayores desafíos sociales, dijo, Sinaloa reafirma su compromiso con una agenda de igualdad sustantiva, apostando por la colaboración entre ciudadanía e instituciones para construir un México más justo, consciente y libre de violencia.