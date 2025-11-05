$!Sinaloa refuerza estrategias para prevenir y atender violencia de género: Secretaría de las Mujeres

MÉXICO._ En México, la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad urgente y cada día, más mujeres alzan la voz para exigir respeto, justicia y espacios seguros, manifestó la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde.

En este contexto, dijo, Sinaloa destaca por fortalecer su estrategia de prevención, atención y acompañamiento institucional, convirtiéndose en un referente regional en la construcción de entornos libres de violencia.

Expuso que en Sinaloa, campañas como Transporta Segura, enfocada en visibilizar y sancionar el acoso sexual en el transporte público, junto con una red estatal de atención integral, que incluye los tres Centros de Justicia para las Mujeres, el Cepavif, las Unidades Locales de Atención, 16 Centros LIBRE y las instancias municipales de las mujeres en los 20 municipios, han permitido que más mujeres sean protegidas.

Chiquete Elizalde destacó que estas acciones, impulsadas en coordinación con organizaciones civiles y autoridades locales, refuerzan los esfuerzos nacionales por erradicar la violencia de género mediante la prevención, la educación y la denuncia.

La Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, subrayó que ninguna mujer debe ser violentada bajo ninguna circunstancia y que el compromiso institucional debe ser permanente.