$!Sinaloa registra 149 casos de influenza y nueve muertes; arranca vacunación invernal

Sinaloa registra 149 casos de influenza y nueve defunciones asociadas a esta enfermedad, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, durante el arranque de la campaña de vacunación de temporada invernal. “Hasta el momento tenemos 149 casos registrados de influenza y nueve defunciones”, señaló, quien explicó que las muertes se presentan principalmente entre personas adultas mayores con complicaciones respiratorias que requieren hospitalización. Este lunes, la Secretaría de Salud inició la campaña de vacunación contra la influenza, Covid-19 y el Virus del Papiloma Humano, con una meta de aplicación de 917 mil dosis contra la influenza y poco más de 40 mil contra el VPH.

“Tenemos proyectado aplicar en influenza 917 mil vacunas; en VPH está proyectado aplicar un poco más de 40 mil vacunas”, detalló González Galindo. Llamó a la población a vacunarse, particularmente a las personas adultas mayores y a quienes viven con enfermedades crónicas, como insuficiencia renal, cáncer, diabetes, hipertensión y cardiopatías, debido al riesgo de presentar complicaciones. “Lo ideal también es que las vacunas se las apliquen a niños que pasen los seis meses de edad a los cinco años”, indicó sobre la inmunización contra la influenza.



Sin repunte de Covid-19 Respecto al Covid-19, González Galindo informó que Sinaloa tiene registrados 47 casos, aunque aclaró que no se han identificado repuntes ni nuevas variantes que generen alertas sanitarias. “No hay ni variantes nuevas ni repuntes”, afirmó. Explicó que actualmente la enfermedad se atiende como un padecimiento de circulación habitual, por lo que la vigilancia ya no opera bajo el esquema extraordinario implementado durante la emergencia sanitaria de 2020 y 2021. “Covid pasó a ser una enfermedad, digamos, rutinaria, pues muy habitual. Una enfermedad con la que vamos a estar expuestos como una gripe ordinaria”, expresó. Agregó que los registros estatales se concentran en unidades médicas específicas y que los casos contabilizados corresponden principalmente a pacientes que llegan a los hospitales, mientras que muchas personas se recuperan sin requerir atención hospitalaria.