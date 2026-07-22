$!Sinaloa registra ligero repunte en ingresos de restaurantes y hoteles, pero se desploma en servicios de información: Inegi

Los ingresos de los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos en Sinaloa registraron un crecimiento anual de 1.5 por ciento durante mayo de 2026; sin embargo, el estado presentó una fuerte caída de 23.6 por ciento en el sector de información en medios masivos, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El reporte del INEGI muestra que, en el caso de los servicios de información en medios masivos, además de la disminución en ingresos, el personal ocupado también retrocedió 12.8 por ciento en comparación con mayo de 2025.
En contraste, el sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, que incluye hoteles, restaurantes y establecimientos de bebidas, reportó un incremento de 1.5 por ciento en ingresos y de 3.4 por ciento en el personal ocupado respecto al mismo mes del año anterior.
Los datos forman parte de los principales sectores de servicios que el INEGI mide por entidad federativa y reflejan comportamientos distintos entre ambas actividades económicas en Sinaloa.
A nivel nacional, la Encuesta Mensual de Servicios señala que durante mayo de 2026 los ingresos de los servicios privados no financieros crecieron apenas 0.1 por ciento respecto a abril; sin embargo, en comparación anual descendieron 2.0 por ciento. Asimismo, el personal ocupado disminuyó 1.9 por ciento, los gastos totales 1.6 por ciento y las remuneraciones 0.5 por ciento.
Mientras que a nivel nacional, el sector de información en medios masivos también registró una tendencia negativa.
Durante mayo de 2026, sus ingresos disminuyeron 0.3 por ciento y el personal ocupado cayó 3.2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.