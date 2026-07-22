$!Sinaloa registra ligero repunte en ingresos de restaurantes y hoteles, pero se desploma en servicios de información: Inegi

Los ingresos de los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos en Sinaloa registraron un crecimiento anual de 1.5 por ciento durante mayo de 2026; sin embargo, el estado presentó una fuerte caída de 23.6 por ciento en el sector de información en medios masivos, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El reporte del INEGI muestra que, en el caso de los servicios de información en medios masivos, además de la disminución en ingresos, el personal ocupado también retrocedió 12.8 por ciento en comparación con mayo de 2025.

En contraste, el sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, que incluye hoteles, restaurantes y establecimientos de bebidas, reportó un incremento de 1.5 por ciento en ingresos y de 3.4 por ciento en el personal ocupado respecto al mismo mes del año anterior.

Los datos forman parte de los principales sectores de servicios que el INEGI mide por entidad federativa y reflejan comportamientos distintos entre ambas actividades económicas en Sinaloa.