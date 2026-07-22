Sinaloa registra más de 2 mil 500 personas internadas por consumo problemático de drogas

En Sinaloa, más de 2 mil 500 personas permanecen internadas en centros residenciales por consumo problemático de drogas, informó la comisionada de la Comisión Estatal de Adicciones, Martha Alicia Torres Reyes.
Explicó que la cifra corresponde a personas que presentan una dependencia a las drogas que ha afectado de manera importante su vida diaria, al grado de relegar sus responsabilidades familiares, laborales o escolares.
“Tenemos un promedio de 2 mil 500 personas contabilizadas, pero estamos hablando de personas que cursan con internamientos en centros residenciales, o sea, que cursan con el consumo de drogas en grado problemático”, señaló.
Torres Reyes explicó que el concepto de consumo de drogas en grado problemático se utiliza para describir a quienes han desarrollado una dependencia en la que el consumo se vuelve prioritario sobre cualquier otra actividad.
“Es un paciente que consume repetidamente la sustancia y este consumo lo lleva a ser prioritario frente a otras obligaciones y responsabilidades que tiene como ser humano. Deja sus funciones escolares, deja sus funciones de ser buen padre y deja sus funciones esenciales como ser humano. A eso se le llama un consumo de drogas en grado problemático”, explicó.
La comisionada indicó que la principal puerta de entrada al consumo de drogas ilícitas continúa siendo la mariguana; sin embargo, las metanfetaminas siguen siendo la sustancia que más afecta a quienes requieren tratamiento.
“Sigue siendo la mariguana como la droga ilegal de primer acceso a este campo del consumo de drogas ilícitas. Pero en grado problemático, o droga de impacto, siguen siendo las metanfetaminas.”
Añadió que el fentanilo mantiene presencia entre algunos consumidores debido a que puede encontrarse mezclado con otras sustancias.
“El fentanilo sigue teniendo una incidencia que se mantiene en quienes consumen de manera frecuente la marihuana, porque se encuentra como una droga que contamina la droga que la gente va y busca para consumir”, comentó.